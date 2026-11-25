Vali Eldivan'dan emekli öğretmene 24 kasım ziyareti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, eşi Meltem Eldivan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle 7 ay önce emekliye ayrılan eğitimci Selçuk Çakmak'ı evinde ziyaret etti.

Ziyaret ve sohbet:

Vali Eldivan ve beraberindekiler, ziyaret sırasında Çakmak ile bir süre sohbet etti. Ziyarette öğretmenin evinde çiçek takdim edildi ve Öğretmenler Günü kutlandı. Çakmak'ın mesleğe başlangıç yılı olan 1982 ve ilk görev yeri olan Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Gelengeç köyündeki anıları üzerinde duruldu.

Meslek yaşamına vurgular:

Sohbet sırasında öğretmenlik mesleğinin önemi ve eğitim hayatına sunulan emekler konuşuldu; Çakmak'ın 44 yıllık meslek hayatına dair anılar paylaşıldı. Vali Eldivan, eğitime verdiği hizmetlerden dolayı Çakmak'a teşekkür ederek kendisine ve ailesine sağlık, huzur ve esenlik dolu bir ömür diledi.

EMEKLİ ÖĞRETMEN ÇAKMAK’A ÖĞRETMENLER GÜNÜ ZİYARETİ