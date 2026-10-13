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Van'da yolda alev alan kamyonet kasasındaki eşyalarla büyük zarar gördü

Edremit'te motorundan duman çıkan kamyonet sürücünün yol kenarına çekmesiyle durdu; itfaiye 45 dakikada müdahale edip yangını söndürdü, kasadaki eşyalar yandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Van'da yolda alev alan kamyonet kasasındaki eşyalarla büyük zarar gördü

Olayın gelişimi:

Olay, Van'ın Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeyken motor kısmından duman çıktığını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tekstilkent Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve hasar:

Ekiplerin çalışması sonucu yangına yaklaşık 45 dakikalık müdahaleyle müdahale edilerek alevler kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sırasında kamyonet büyük çapta maddi zarar gördü. Araç kasasında bulunan eşyalar alevlerden etkilendi; 33 kalorifer peteği, 4 havlupan ve 4 kombi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sürücünün hızlı reaksiyonu ve zamanında yapılan ihbar, yangının civardaki başka araç veya yapılara sıçramasını önlemiş olması açısından belirleyici oldu. Olayla ilgili olarak yetkililerce yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınırken, kamyonette meydana gelen maddi hasarın boyutu netleşti.

VAN&#039;IN EDREMİT İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET ALEV ALEV YANDI.

VAN'IN EDREMİT İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET ALEV ALEV YANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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