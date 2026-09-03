Vanspor FK hücum hattını Brezilyalı golcü Alvaro de Oliveira ile güçlendiriyor

transferin detayları:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor Futbol Kulübü, Brezilyalı forvet Alvaro de Oliveira Felicissimo ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

kulübün açıklaması:

"Kulübümüz, hücum hattını güçlendirme çalışmaları kapsamında Brezilyalı forvet oyuncusu Alvaro de Oliveira Felicissimo ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kırmızı-siyahlı formamız altında mücadele edecek Alvaro de Oliveira’ya Vanspor ailemize hoş geldin diyor; formamızla başarılarla ve gollerle dolu bir dönem geçirmesini temenni ediyoruz. Birlikte nice zaferlere"

beklenti ve hedefler:

Kulübün açıklamasında da vurgulandığı gibi transfer, hücum hattını güçlendirme hedefinin bir parçası olarak tanımlanıyor. Yönetim, Alvaro de Oliveira'nin kırmızı-siyah formayla gol katkısı vermesini ve takımın maçlardaki etkinliğini artırmasını amaçladığını belirtti.

Vanspor, yeni forvetine resmi duyuruyla birlikte hoş geldin derken, oyuncunun formayla başarı ve gollerle dolu bir dönem geçirmesini temenni etti.

TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ, BREZİLYALI FORVET ALVARO DE OLİVEİRA FELİCİSSİMO İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADIĞINI DUYURDU.