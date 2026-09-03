Dolar 48,3049 +0,02%
Euro 56,2253 +0,16%
Bist 14.050,56 +0,00%
Altın Gram 6.944,72 +1,29%
EUR/USD 1,1608 +0,14%
Brent Petrol 94,58 -1,10%
--°

Vanspor FK hücum hattını Brezilyalı golcü Alvaro de Oliveira ile güçlendiriyor

Vanspor, Brezilyalı forvet Alvaro de Oliveira Felicissimo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı; kulüp hücum hattını güçlendirdi ve başarı diledi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Vanspor FK hücum hattını Brezilyalı golcü Alvaro de Oliveira ile güçlendiriyor

transferin detayları:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor Futbol Kulübü, Brezilyalı forvet Alvaro de Oliveira Felicissimo ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

kulübün açıklaması:

"Kulübümüz, hücum hattını güçlendirme çalışmaları kapsamında Brezilyalı forvet oyuncusu Alvaro de Oliveira Felicissimo ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kırmızı-siyahlı formamız altında mücadele edecek Alvaro de Oliveira’ya Vanspor ailemize hoş geldin diyor; formamızla başarılarla ve gollerle dolu bir dönem geçirmesini temenni ediyoruz. Birlikte nice zaferlere"

beklenti ve hedefler:

Kulübün açıklamasında da vurgulandığı gibi transfer, hücum hattını güçlendirme hedefinin bir parçası olarak tanımlanıyor. Yönetim, Alvaro de Oliveira'nin kırmızı-siyah formayla gol katkısı vermesini ve takımın maçlardaki etkinliğini artırmasını amaçladığını belirtti.

Vanspor, yeni forvetine resmi duyuruyla birlikte hoş geldin derken, oyuncunun formayla başarı ve gollerle dolu bir dönem geçirmesini temenni etti.

TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ, BREZİLYALI FORVET ALVARO DE OLİVEİRA...

TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ, BREZİLYALI FORVET ALVARO DE OLİVEİRA FELİCİSSİMO İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADIĞINI DUYURDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trendyol Süper Lig 4. hafta: Kadıköy derbisi öne çıkıyor
images

Vanlı genç yüzücüler milli takım hayaliyle kulaç atıyor
images

Ali Türkkan Şili'de dünya şampiyonluğuna koşuyor
images

Bitshiabu: Galatasaray ile büyük hedefler peşindeyim

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Narkotik operasyonunda 39 firari hükümlü Adana'da yakalandı

Gümrük taban fiyatı yükseldi, esnaf: telefon satışları etkilenmedi

Hatay'da fidan sahalarında sağlık seferberliği: bitki pasaportu ve sertifikasyon denetimleri

Düğün sezonunda beyaz eşya alırken paket avantajını atlamayın

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı