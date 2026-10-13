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Vargit çiçekleriyle veda: Düzce yaylalarında dönüş başladı

Düzce'nin yaylalarında sonbaharın habercisi vargit çiçekleri açtı; yaylacılar aylardır süren konaklamanın ardından hayvanlarıyla birlikte köylere dönüyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 11:02

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vargit çiçekleriyle veda: Düzce yaylalarında dönüş başladı

Vargit çiçekleriyle mevsim değişiminin işareti:

Düzce yaylalarında yaz mevsimi sona ererken vargit çiçekleri açtı ve yaylacılar için dönüş hareketliliği başladı. Doğanın ritmi, aylardır yaylada kalan ailelere dönme zamanının yaklaştığını haber veriyor.

Yaylalarda yaşam ve belediyenin çekimleri:

Düzce Belediyesi, kentin doğal güzelliklerini ve yayla kültürünü tanıtmak amacıyla haziran ayından bu yana yaylalarda konaklayan vatandaşların dönüş hazırlıklarını görüntüledi. Çekimler, Düzce merkeze yaklaşık 36 kilometre uzaklıkta, Gölormanı köyü sınırlarında ve bin 400 rakımdaki Balıklı Yaylasında gerçekleştirildi.

Deneyimler, sayı ve gündelik gerçeklik:

Yıllardır hayvancılıkla uğraşan 75 yaşındaki Saadet İlkbahar, 1999 depreminden sonra yaylaya gelmeye başladıklarını ve o günden beri her sezon yaylaya çıktıklarını anlattı. İlkbahar, yaylada yaklaşık dört ay kaldıklarını, başlangıçta 7 hayvan ile geldiklerini ve sayıların bazen 25’e kadar ulaştığını söyledi.

İlkbahar, vargit çiçeklerinin açmasının onlara "döndüklerinin sinyali" olduğunu belirterek, doğaya ve hayvan bakımına duyduğu bağlılığı vurguladı: "Yaylayı çok seviyorum. İşimi de çok seviyorum. Köpeklerimi, tavuklarımı, ineklerimi, danalarımı, koyunlarımı, doğayı çok seviyorum. İnsanları da seviyorum."

Yaylacı, piknikçilere yönelik uyarısını da dile getirdi: "Piknikçiler geliyorlar. Çöplerini bırakıp gidiyorlar. Bırakmasınlar. Onlar gittiği zaman çöplerini topluyorum. Mal dediğin can yongası. Biz hayvan bakarak geçimimizi sağlıyoruz. Hayvanlar poşetleri yutuyor. Boğazına bir şey kaçacak diye de korkuyorum. Doğayı seven, insanları seven çöp bırakmasın. Herkes çöpe götürsün."

Balıklı Yaylası'nda yaz mevsimine veda eden yaylacılar, hayvanlarıyla birlikte yeniden köylerine inmeye başladı; açık alanların ve geleneksel yayla yaşamının mevsimsel döngüsü böylece bir kez daha tamamlandı.

SAADET İLKBAHAR

SAADET İLKBAHAR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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