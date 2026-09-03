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Vatandaş kazaların adresine müdahale etti, kendi uyarı tabelasını yerleştirdi

Adana Akkapı'daki sık kazalar nedeniyle Mehmet Keser, sürücüleri uyarmak için kendi imkanlarıyla yön ve uyarı tabelaları yaptı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:13

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 10:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Vatandaş kazaların adresine müdahale etti, kendi uyarı tabelasını yerleştirdi

kaza noktası ve vatandaşın müdahalesi:

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'ndeki sulama kanalı yolunda, farklı yönlerden gelen araçların birleştiği noktada sık sık kazalar meydana geliyor. Meydana gelen kazalar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı ve mahalle sakinleri yetkililerden önlem talep ediyor.

Bu noktada akrabası kaza geçiren Hüseyin Azim Tayboğa, 'Burada yol birleşiyor ama kimse dikkate almıyor. Burada sürekli kaza oluyor. Yetkililerden yardım istiyoruz' diye konuştu.

vatandaşın yaptığı tabelalar:

Kazaların yaşandığı yere yakın bir iş yerinde çalışan Mehmet Keser, yaralılara yardım etmek için sürekli kendilerinin koştuğunu ve yetkililerden kasis ile levha talep ettiklerini söyledi. Keser, 'Burada sürekli kaza oluyor, hep yaralıları biz kurtarıyoruz. Buraya bir kasis, levha yapmalarını istiyoruz. Böyle dikkat çeksin diye tabelalar yaptım. Kendi imkanlarımla yaptım' dedi.

Yoldan geçen taksi sürücüsü Mehmet Akgül de bölgede sık sık kazalara şahit olduklarını belirterek, yetkililerden yol üzerinde gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi. Mahalle sakinleri, kasis ve kalıcı uyarı levhaları gibi düzenlemelerle tehlikenin azaltılmasını bekliyor.

KAZALARIN MEYDANA GELDİĞİ NOKTAYA YAKIN İŞ YERİNDE ÇALIŞAN MEHMET KESER İSE YARALILARIN YARDIMINA...

KAZALARIN MEYDANA GELDİĞİ NOKTAYA YAKIN İŞ YERİNDE ÇALIŞAN MEHMET KESER İSE YARALILARIN YARDIMINA SÜREKLİ KENDİLERİNİN KOŞTUĞUNU BELİRTEREK, "BURADA SÜREKLİ KAZA OLUYOR, HEP YARALILARI BİZ KURTARIYORUZ. BURAYA BİR KASİS, LEVHA YAPMALARINI İSTİYORUZ. BÖYLE DİKKAT ÇEKSİN DİYE TABELALAR YAPTIM. KENDİ İMKANLARIMLA YAPTIM" DİYE KONUŞTU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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