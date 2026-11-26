etkinlik ve amaç:

Türker VEYAŞ’ın bağlı ortağı VEDAŞ, Türk Kızılay ile iş birliği içinde çalışanlarına yönelik bir kan bağışı etkinliği düzenledi. Van'daki genel müdürlükte gerçekleştirilen organizasyona gönüllü çalışanlar katıldı.

Etkinliğin temel amacı, gönüllü ve düzenli kan bağışının hayat kurtaran önemine dikkat çekmek, toplumda düzenli bağış bilincini güçlendirmek ve ihtiyaç sahiplerine doğrudan destek sağlamak olarak açıklandı.

madalyalı bağışçılardan örnek davranış:

Organizasyona, düzenli kan bağışları nedeniyle Kızılay tarafından altın, gümüş ve bronz madalyalarla ödüllendirilen VEDAŞ çalışanları da katıldı. Madalyalı çalışanlar, kan bağışının yalnızca acil dönemlerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak düzenli katılımın önemini dile getirdi.

Bağışçılar, kişisel deneyimleri üzerinden düzenli bağışın sistematik kan stoğu oluşturmadaki rolünü anlatarak çalışma arkadaşlarını ve toplumun geniş kesimlerini kan vermeye davet etti.

sürdürülebilir farkındalık ve kurumsal sorumluluk:

VEDAŞ, kan bağışını kurumsal sosyal sorumluluğunun önemli bir bileşeni olarak konumlandırıyor ve Kızılay’ın düzenli kurumsal kan bağışçıları arasında yer alıyor. Şirket, faaliyet gösterdiği bölgelerde periyodik olarak benzer organizasyonlar düzenleyerek bu yaklaşımı sürdürüyor.

Bu inisiyatiflerle VEDAŞ hem sağlık hizmetlerinin ihtiyaç duyduğu kan teminine katkı sağlamayı hem de toplumsal dayanışma ve düzenli bağış bilincini artırmayı hedefliyor. Etkinlik, çalışan katılımını teşvik eden uygulamalarla desteklenmeye devam edecek.

TÜRKER VEYAŞ’IN BAĞLI ORTAĞI VEDAŞ, TÜRK KIZILAY’I İŞ BİRLİĞİYLE KAN BAĞIŞI ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ. GÖNÜLLÜ ÇALIŞANLARIN KATILDIĞI ORGANİZASYONDA, DÜZENLİ KAN BAĞIŞLARI DOLAYISIYLA KIZILAY TARAFINDAN ALTIN, GÜMÜŞ VE BRONZ MADALYALARLA ÖDÜLLENDİRİLEN ÇALIŞANLAR DA YER ALDI. ETKİNLİKTE, GÖNÜLLÜ VE DÜZENLİ KAN BAĞIŞININ HAYAT KURTARAN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ.