Sultangazi’de yoğun ilgi gören söyleşi:

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen programda, Umuda Koşanlar Derneği Kurucusu Gamze Özçelik Strik ile eşi Reshad Strik Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı'nda 'Bir Ailenin Mutluluğu' başlıklı söyleşide ilçe sakinleriyle buluştu. Yapılan yardım çalışmaları ve aileye dair samimi anlatımlar programa katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.

Belediyenin düzenli kültür ve sohbet etkinlikleri kapsamında gerçekleşen akşamda komşuların yoğun katılımı dikkat çekti; konuşmacı çift, deneyimlerini ve yaşam felsefelerini paylaşırken salonu dolduran izleyiciler de soru ve yorumlarıyla sohbete katkıda bulundu.

Oyunculuktan iyiliğe adanan yolculuk:

Gamze Özçelik Strik, televizyon oyunculuğuyla başlayan kariyerinin ardından hayatını ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye adadığını anlattı. Katılımcılarla kariyer dönemindeki dönüm noktalarını, dernek çalışmalarının motivasyon kaynaklarını ve insani yardımın günlük yaşamlarına etkilerini samimi bir dille paylaştı.

Özçelik Strik, evliliğine de değinerek yaklaşık 2 yıl önce yaşamını birleştirdiği Reshad Strik ile takım olmanın önemini vurguladı: "Evlilik uzun ve zorlu bir yolculuk. Aynı zamanda denge işi ve ilişkilerde denge çok önemli. Eşlerin birbirlerini anlaması ve takım olması gerektiğini söylerim hep."

Eş desteği, anlayış ve belediyeden teşekkür:

Reshad Strik de tanışma hikayelerinden örnekler vererek, ilişkilerde karşılıklı desteğin altını çizdi: "Eşlerin karşılıklı birbirlerinin desteklerini hissetmesi gerekir. Mesela bir tarafın bir hayali vardır. O yolda eşlerin birbirini hoş görmesi, desteklemesi ve birbirlerine inanmaları ilişkinin devamı için çok çok önemlidir."

Söyleşi sonrası Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen konuşmacılara teşekkür ederek çiçek takdim etti. Öztürkmen, iyiliği merkezine alan çiftle aile ve sevgi üzerine sıcak bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirterek katılımcılara ve konuşmacılara teşekkür etti.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ NİKAH SARAYI'NDA "BİR AİLENİN MUTLULUĞU" ADLI SÖYLEŞİYLE İLÇE SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELEN GAMZE ÖZÇELİK STRİK İLE EŞİ RESHAD STRİK SEVGİYE, AİLEYE VE HAYATA DAİR SAMİMİ BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİ.