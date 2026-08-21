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velayet babada ama erişim kapalı: 5 yaşındaki şeker hastasının tedavi takibi mahkeme kararıyla zorlaştı

Samsun'da velayeti babaya verilen 5 yaşındaki şeker hastası çocuğun, mahkemenin gizlilik kararı nedeniyle tedavi ve ilaç bilgilerine ulaşımı engellendi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 14:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

velayet babada ama erişim kapalı: 5 yaşındaki şeker hastasının tedavi takibi mahkeme kararıyla zorlaştı

Samsun'da velayet ve sağlık bilgilerine erişim arasında sıkışan baba

Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki tır şoförü G.O., boşandığı eşi H.O. ile 14 yıllık evliliğinden olan üç çocuğunun velayetinin mahkemece kendisine verilmesine rağmen, alınan gizlilik kararının çocukların sağlık süreçlerini takip etmesini engellediğini söylüyor.

Çiftin çocukları B.O (13), K.E.O (11) ve G.E.O (5) olarak kayıtlarda yer alıyor. Boşanma davası Samsun 3. Aile Mahkemesi'nde yürütüldü ve mahkeme 21 Mayıs 2026 tarihinde üç çocuğun da velayetini baba G.O.'ya verdi.

mahkeme süreci ve gizlilik kararı:

Boşanma davası devam ederken, 22 Nisan 2026 tarihinde aynı mahkemece boşandığı eş ve velayeti kendisine verilen çocuklar hakkında 6 ay süreyle gizlilik kararı alındı. G.O., kararın içerik olarak sadece ebeveynler arasındaki süreçleri kapsadığını düşünürken, uygulamada çocukların sağlık kayıtlarına ve ilaç bilgilerinin e-devlet ve eczane sistemi üzerinden görünmediğini belirtti.

G.O., gizlilik kararının sadece çocuklar yönünden kaldırılması için mahkemeye başvurduğunu, ancak Samsun 4. Aile Mahkemesi’nin 18 Ağustos 2026 tarihinde bu talebi reddettiğini aktardı. Kararın ardından ne yapacağını bilemediğini söyleyen baba, yetkililerden yardım talep ediyor.

erişim engelinin sağlık üzerindeki etkileri:

G.O.'nun anlattığına göre en büyük endişe, küçük oğlu G.E.O (5)'nun diyabet hastası olması. Baba, çocuğun geçtiğimiz dönemde rahatsızlanıp komaya girdiğini, 38 saat yoğun bakım süresi dahil olmak üzere toplam 10 gün hastanede tedavi gördüğünü belirtti. Bu geçirmiş olduğu kriz nedeniyle düzenli ilaç takibi ve sağlık raporlarına hızlı erişim gerektiğini vurguladı.

Ancak gizlilik kararı nedeniyle e-devlet üzerinden sağlık raporları ve reçete bilgilerinin görülmemesi, eczanelerden ilaç sorgulaması yapılamaması gibi pratik engeller ortaya çıktığını aktaran G.O., bunun tedavi planının uygulanmasını güçleştirdiğini ifade etti. Baba, yalnızca çocuklar yönünden gizlilik kararının kaldırılmasını istediğini belirterek yetkililere "Yalvarıyorum, bana yardım" diye seslendi.

Olayda tarafların mahkeme kararlarına saygı duyulduğu, ancak çocukların sağlık bilgilerinin erişilebilirliğinin sağlanmasının hem tıbbi gereklilik hem de çocuğun üstün yararı ilkesi gereği önem taşıdığı görülüyor. G.O.'nun talebinin reddedilmesi sonrası yaşanan pratik sorunlar, benzer davalarda gizlilik uygulamalarının sınırlarının gözden geçirilmesi gerektiğine işaret ediyor.

G.O. YARDIM İSTEDİ

G.O. YARDIM İSTEDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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