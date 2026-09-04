Veri merkezleriyle 5G'nin yayılımı hızlandı: 45 milyon aboneye ulaşıldı

Ulaştırma Bakanı: 5G ve veri merkezleri ülkenin dijital gücünü büyütüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Gaziemir'de düzenlenen Vodafone İzmir Veri Merkezi açılış töreninde yaptığı konuşmada, 5G hizmetlerinin ticari sunumuna 1 Nisan 2026 tarihinde başladıklarını ve bugün itibarıyla yaklaşık 45 milyon aboneye ulaştıklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, verinin yalnızca arşivlenen bir yığın olmadığını; üretimin ham maddesi, güvenliğin kalkanı, ekonominin motoru ve egemenliğin temeli olduğunu vurguladı.

veri egemenliği ve dijital altyapı:

Uraloğlu, yapay zeka, bulut bilişim, nesnelerin interneti ve otonom sistemlerin olduğu yeni çağda ülke gücünün; veriyi üretebilme, kendi topraklarında tutabilme, işleyebilme, koruyabilme ve değere dönüştürebilme yeteneğiyle ölçüldüğünü belirtti. Dünyada her saniye milyarlarca veri üretilirken, bu verinin nerede barındırıldığı ve hangi standartlarda işlendiğinin artık stratejik, ekonomik ve milli bir mesele haline geldiğini söyledi. Bakan ayrıca Ege Bölgesi'nin en büyük veri merkezini devreye almanın memnuniyetini paylaştı ve bu tür tesisleri "dijital kale" olarak tanımladı.

Uraloğlu, kamunun kritik dijital yükünü taşıyacak kamu veri merkezleriyle özel sektör yatırımlarını eş zamanlı yürüttüklerini belirterek, Temmuz ayında Ankara Gölbaşı'nda temelini atılan Türksat Veri Merkezi projesini hatırlattı. Bu yaklaşımın, Türkiye'nin dijital güvenlik haritasını ve bölgesel kapasitesini adım adım büyüttüğünü ifade etti.

mevcut internet altyapısı ve kullanım verileri:

Bakan, ülkenin geniş bant internet ve fiber altyapı verilerini de paylaştı. Buna göre geniş bant internet abone sayısı 101 milyona yaklaşırken, fiber optik ağ uzunluğu 720 bin kilometreye ulaşmış durumda. Bir önceki yılın aynı dönemine göre fiber uzunluğunun yaklaşık yüzde 13 artması, alandaki ivmeyi gösteriyor. Fiber internet abonelikleri yaklaşık 11 milyon seviyesine gelirken, sabit geniş bant pazarındaki payının yüzde 51 seviyesinde olduğu kaydedildi.

Mobil tarafta makineler arası iletişim abone sayısı 15,2 milyon olup, makineler hariç yaklaşık 87 milyon mobil gerçek kullanıcıya ulaşıldı. 3G, 4.5G ve 5G hizmetleriyle birlikte mobil geniş bant abone sayısı ikinci çeyrek itibarıyla yaklaşık 80 milyon olarak bildirildi; mobil internet kullanım miktarı ise 5 milyon 578 bin terabayt olarak gerçekleşti. Sabit geniş bantta aylık ortalama kullanım 324,7 gigabayt, mobil geniş bantta ise 23,3 gigabayt seviyesine yükselmiş durumda.

Uraloğlu bu verilerin, vatandaşların dijital hizmetleri giderek daha yoğun kullandığını ve haberleşme altyapısının Türkiye'nin dijital yaşamındaki merkezi rolünü ortaya koyduğunu belirtti. Verinin üretimi ve tüketiminin katlanarak büyümesiyle birlikte, bu veriyi güvenle barındıracak, işleyecek ve kesintisiz hizmete dönüştürecek merkezlere olan ihtiyacın da aynı hızla arttığını vurguladı.

izmir veri merkezinin kapasitesi ve yatırım detayları:

Vodafone Türkiye ile DAMAC Digital ortaklığıyla hayata geçirilen tesis, Vodafone'un Türkiye'deki altıncı veri merkezi olarak tanımlandı. İlk fazı yaklaşık 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip merkez, Gaziemir'de hem Ege Bölgesi'ndeki kurumsal müşterilere yakınlık hem de ulusal ve uluslararası bağlantı altyapılarına erişim avantajı sunduğu belirtildi. Colocation hizmetleriyle müşterilerin kendi veri merkezi yatırımlarına girmeden kritik IT altyapılarını yüksek güvenlik ve süreklilik standartlarında barındırabilecekleri aktarıldı.

Merkezin ilk fazının yaklaşık 100 milyon dolar yatırımla devreye alınmış olduğu, mevcut bölümde 650'den fazla kabin ve 4 megavatlık kapasitenin kullanıma açıldığı bildirildi. Tesis uygun pazar koşulları ve talebe göre 20 megavat seviyelerine kadar genişleyebilecek altyapıya sahip ve toplam yatırım büyüklüğünün 300 milyon doları aşabileceği ifade edildi. Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy bu merkezin İzmir'i Türkiye ve Akdeniz'de stratejik bir veri merkezi hub'ı haline getirme hedefini paylaştı.

İzmir Valisi Süleyman Elban tesisi, dijital dünyada söz sahibi olmak için hızlıca hayata geçirilmesi gereken altyapılardan biri olarak nitelendirirken; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay merkezinin kapasite artırma potansiyelinin bölgedeki firmaların dijital dönüşümüne katkı sağlayacağını söyledi. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise bu tür stratejik tesislerin önemine vurgu yaparak yatırımın İzmir ve Ege Bölgesi'ne katkısını belirtti.

Törene, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ve DAMAC Başkan Yardımcısı Ma’an Manna katıldı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU