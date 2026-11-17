Verimli Ev uygulaması devreye girdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından geliştirilen Verimli Ev mobil uygulaması vatandaşların hizmetine sunuldu. Uygulama, evdeki cihazların tüketim verilerini bir araya getirip analiz ederek kullanıcıya tasarruf ve verimlilik önerileri sunmayı amaçlıyor.

uygulamaya giriş ve veri tanımlama:

Kullanıcılar uygulamaya ya e-posta adresiyle hesap oluşturarak ya da e-Devlet kapısı üzerinden giriş yaparak erişebiliyor. Sisteme girişin ardından kullanıcılardan profil üzerinden elektrik ve doğal gaz faturalarına ait güncel tüketim bilgilerini eklemeleri isteniyor. Ayrıca buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kombi ve klima gibi temel ev aletlerinin enerji sınıfı, motor gücü ve günlük kullanım süresi gibi ayrıntıları da tanımlanabiliyor.

cihaz bazlı analiz ve öneriler:

Verimli Ev, girilen verileri işleyerek her cihazın toplam enerji tüketimindeki payını hesaplıyor. Bu hesaplamalar sayesinde hem cihaz bazında maliyet analizi ortaya konuyor hem de tüketimin yol açtığı karbon emisyonu kullanıcıya gösteriliyor. Analizlerin sonunda uygulama, her cihaz için kullanıcıya özel verimlilik önerileri sunuyor; böylece kullanıcılar hangi cihazın ne kadar enerji harcadığını görüp tasarrufa yönelik adımlar atabiliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, "Milli Enerji 2040 vizyonumuzun temel ayaklarından birini enerji verimliliği oluşturuyor. Çünkü enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşmak yalnızca daha fazla üretmekle değil enerjiyi daha verimli kullanmakla da mümkün. Bu doğrultuda enerji verimliliği alanında bugüne kadar hayata geçirdiğimiz çalışmaları daha ileriye taşıyarak üretimden sanayiye, ulaşımdan binalara ve günlük yaşamımıza kadar her alanda verimlilik kültürünü güçlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayraktar ayrıca uygulamanın evdeki alışkanlıkların değiştirilmesine katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Ancak enerji verimliliği öncelikle evlerimizde başlıyor. Aydınlatmadan ısınmaya, elektrikli cihazların kullanımından günlük alışkanlıklarımıza kadar atacağımız her adım hem aile bütçemize hem de ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sağlayacak. Bakanlık olarak geliştirdiğimiz Verimli Ev mobil uygulaması da bu anlayışı günlük hayatımıza taşıyor. Uygulama sayesinde hangi cihazın elektrik ve doğal gaz tüketimimizde ne kadar payı olduğunu görebiliyor, tüketim alışkanlıklarımıza özel önerilerle evimizde enerjiyi daha verimli kullanmanın yollarını keşfedebiliyoruz" dedi.

Uygulama, mobil uygulama mağazalarında yerini aldı; kullanıcılar telefon veya tabletlerine indirerek Verimli Ev'i kullanmaya başlayabilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ‘Verimli Ev’ mobil uygulamasını hizmete sundu