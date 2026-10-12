Veteriner hekimlerle yeni talimatlar masaya yatırıldı

Erzincan'da veteriner hekimlere bilgilendirme toplantısı yapıldı

Erzincan Veteriner Hekimleri Odası ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen toplantıda, perakende satış yerleri ve veteriner tıbbi ürün bulunduran işletmelere ilişkin "değişen talimat" hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Toplantıya il müdürlüğü temsilcileri, oda yönetimi ve sahada klinik hizmeti veren veteriner hekimler katıldı.

Toplantının içeriği:

Görüşmelerde öncelikle yeni talimatların izin ve denetim süreçlerine etkileri ele alındı. Katılımcılara, mevzuattaki güncellemeler, uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar ve sık rastlanan eksiklikler detaylı biçimde anlatıldı. Ayrıca muayenehanelerin ve satış noktalarının talimatlara uygun hale getirilmesine yönelik uygulama esasları değerlendirildi.

Katılımcılar ve müdürün vurguları:

Toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Muhittin Emre Erturan ile klinik hizmeti veren çok sayıda veteriner hekim bulundu. Açılış konuşmasında Alper Koçaker, Erzincan'ın zorlu coğrafi koşullarında köy köy dolaşarak yetiştiricilere hizmet sunan veteriner hekimlere teşekkür etti ve kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Tarım ve orman müdürlüğü ile oda arasındaki istişarenin, sahadaki uygulamaların standartlaşmasına katkı sağlayacağı ve yetiştiricilere sunulan hizmet kalitesini destekleyeceği ifade edildi. Katılımcılar, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Toplantı, bilgilendirme ve soru-cevap oturumlarıyla tamamlandı; katılımcılar uygulamada karşılaşılan sorunları paylaşırken, yetkililer mevzuatın uygulanmasına ilişkin açıklamalar yaptı. Yapılan değerlendirmeler, muayenehane ve satış noktalarının denetimlere hazırlıklı olması gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Bu tür istişare toplantılarının, mevzuat değişikliklerinin sahada doğru uygulanmasını kolaylaştıracağı ve veterinerlik hizmetlerinde uyumun artırılmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

ERZİNCAN’DA VETERİNER HEKİMLERLE İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLENDİ