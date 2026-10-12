Dolar 49,3322 +0,15%
Euro 55,3160 +0,23%
Bist 12.198,88 -0,55%
Altın Gram 6.673,84 -0,20%
EUR/USD 1,1208 +0,02%
Brent Petrol 104,39 -0,32%
--°

Veteriner hekimlerle yeni talimatlar masaya yatırıldı

Erzincan'da veteriner hekimlere, perakende satış ve veteriner tıbbi ürünlerin izin ile denetimlerinde uygulamaya yönelik değişen talimatlar aktarıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 08:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Veteriner hekimlerle yeni talimatlar masaya yatırıldı

Erzincan'da veteriner hekimlere bilgilendirme toplantısı yapıldı

Erzincan Veteriner Hekimleri Odası ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen toplantıda, perakende satış yerleri ve veteriner tıbbi ürün bulunduran işletmelere ilişkin "değişen talimat" hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Toplantıya il müdürlüğü temsilcileri, oda yönetimi ve sahada klinik hizmeti veren veteriner hekimler katıldı.

Toplantının içeriği:

Görüşmelerde öncelikle yeni talimatların izin ve denetim süreçlerine etkileri ele alındı. Katılımcılara, mevzuattaki güncellemeler, uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar ve sık rastlanan eksiklikler detaylı biçimde anlatıldı. Ayrıca muayenehanelerin ve satış noktalarının talimatlara uygun hale getirilmesine yönelik uygulama esasları değerlendirildi.

Katılımcılar ve müdürün vurguları:

Toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Muhittin Emre Erturan ile klinik hizmeti veren çok sayıda veteriner hekim bulundu. Açılış konuşmasında Alper Koçaker, Erzincan'ın zorlu coğrafi koşullarında köy köy dolaşarak yetiştiricilere hizmet sunan veteriner hekimlere teşekkür etti ve kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Tarım ve orman müdürlüğü ile oda arasındaki istişarenin, sahadaki uygulamaların standartlaşmasına katkı sağlayacağı ve yetiştiricilere sunulan hizmet kalitesini destekleyeceği ifade edildi. Katılımcılar, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Toplantı, bilgilendirme ve soru-cevap oturumlarıyla tamamlandı; katılımcılar uygulamada karşılaşılan sorunları paylaşırken, yetkililer mevzuatın uygulanmasına ilişkin açıklamalar yaptı. Yapılan değerlendirmeler, muayenehane ve satış noktalarının denetimlere hazırlıklı olması gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Bu tür istişare toplantılarının, mevzuat değişikliklerinin sahada doğru uygulanmasını kolaylaştıracağı ve veterinerlik hizmetlerinde uyumun artırılmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

ERZİNCAN’DA VETERİNER HEKİMLERLE İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLENDİ

ERZİNCAN’DA VETERİNER HEKİMLERLE İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çan'da atış heyecanı ve dostluğun ön plana çıktığı yarışma
images

Aşılarla ağır hastalık riski azalıyor, takvim takip edilmeli
images

Nörofest 2026'da yapay zekâ ve disiplinlerarası yaklaşımlar masaya yatırıldı
images

Jandarma eğitimleriyle öğrencilere trafik güvenliği bilinci aşılandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Emniyet sahada: Erdem Çağlar öğretmen ve öğrencilerle buluştu

Tır ile otomobil çarpıştı: Çobanlar çıkışında 1 yaralı

Şeyhler köyünde 1776'dan beri süren birlik ve beraberlik hayrı

Aşılarla ağır hastalık riski azalıyor, takvim takip edilmeli

TREND HABERLER

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi