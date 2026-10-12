Bandırma sahilinde tırsi bolluğu amatörleri sevindirdi

sıcaklık sahili canlandırdı:

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hafta sonu gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 25 dereceye kadar yükseldi. Güneşli havayı fırsat bilen çok sayıda vatandaş, genç-yaşlı demeden sahile akın ederek oltalarını denize attı.

tırsi yoğunluğu ve av sahneleri:

Bandırma Körfezi'nde sardalyanın yakın akrabası olan tırsi balığının yoğunlaşması, amatör balıkçıların yüzünü güldürdü. Kıyı boyunca peş peşe balık tutan vatandaşlar, getirilen kovaları kısa sürede doldurdu; zaman zaman oltalara aynı anda 4 balığın birden takılması dikkat çekti.

Oltasına birden çok tırsi takılanlar ve kovalarını dolduranlar arasında amatör düzeyde deneyimli olanlar da vardı. Bazıları sadece vakit geçirmek için sahildeyken, bazıları ise evine taze balık götürmenin sevincini yaşadı.

gün boyu süren hareketlilik:

Güzel havanın ve tırsi balığının hareketliliğinin birleşmesiyle Bandırma sahili, gün boyunca amatör balıkçıların uğrak noktası haline geldi. Sahildeki hareketlilik hem sosyal bir etkinlik ortamı yarattı hem de kıyıdaki günlük yaşama canlılık getirdi.

Balık tutanlar arasında güvenlik ve paylaşım da öne çıktı; yakalanan tırsiler genelde kovalara konuldu ve bazıları komşularla paylaşıldı. Gün batımına dek süren av trafiği, sahil boyunca gözle görülür bir bereket hissi oluşturdu.

BANDIRMA SAHİLİNDE TIRSİ BEREKETİ, KOVALAR KISA SÜREDE DOLDU