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virajı alamayan otomobil refüjü aşarak ters döndü

İnegöl'de saat 23.00 sularında virajı alamayan otomobil refüjü aşıp takla attı; sürücü ve iki yolcu olmak üzere 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 00:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

virajı alamayan otomobil refüjü aşarak ters döndü

İnegöl'de gece yarısı trafik kazası

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevre yolu üzerinde seyir halinde olan Ömer A. (19) yönetimindeki 16 K 8768 plakalı otomobil, bir virajı alırken sürücünün kontrolünden çıktı.

Sürücünün kontrolü kaybetmesiyle araç refüjü aşıp karşı yönde takla atarak ters şekilde durabildi. Olay yerinde meydana gelen kaza çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekiplerine bildirildi.

yaralılar ve müdahale:

Kazada otomobil sürücüsü Ömer A. ile araçta yolcu olarak bulunan Berat A. (19) ve Semih B. (16) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

soruşturma sürüyor:

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. İlk bulgular sürücünün virajı alamaması sonucu kontrolü kaybettiğini gösterse de, yetkililer olayın kesin nedenini tespit etmek için çalışıyor.

İNEGÖL’DE OTOMOBİL TAKLA ATARAK TERRS DÖNDÜ: 3 YARALI

İNEGÖL’DE OTOMOBİL TAKLA ATARAK TERRS DÖNDÜ: 3 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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