Viranşehir'de depolanmış kaçak yakıt ve ekipman ele geçirildi

Viranşehir'de kaçak akaryakıt operasyonu:

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

ele geçirilen malzemeler:

Yapılan aramalarda toplam bin 250 litre kaçak akaryakıt ile 2 sayaçlı akaryakıt dinamosu, 25 metre takviye hortumu, 1 adet bin 200 litre kapasiteli fiber tank ve 2 yakıt dolum tabancası ele geçirildi.

gözaltı ve adli süreç:

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı; şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

ŞANLIURFA'NIN VİRANŞEHİR İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA BİN 250 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT İLE ÇEŞİTLİ EKİPMANLAR ELE GEÇİRİLDİ, 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.