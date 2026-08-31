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Viyana'da ringde Elazığ gururu: Ebrar Acar gençler 68'de şampiyon

Avusturya Open'da Genç Bayanlar 68 kg kategorisinde yarışan Elazığlı sporcu Ebrar Acar, Viyana'da rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Viyana'da ringde Elazığ gururu: Ebrar Acar gençler 68'de şampiyon

Viyana'da ringde Elazığ gururu

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 29-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Avusturya Open Uluslararası Taekwondo Şampiyonası'nda Elazığlı sporcu Ebrar Acar önemli bir başarı elde etti.

turnuva ayrıntıları:

Ebrar Acar, Genç Bayanlar 68 kilogram kategorisinde mücadele etti. Yarışma boyunca gösterdiği teknik ve disiplinli performansla rakiplerini geride bırakan Acar, finalde üstünlük sağlayarak organizasyonu şampiyon olarak tamamladı.

performans ve temsil:

Bu sonuçla Acar, uluslararası arenada altın madalya kazanırken, memleketi Elazığ'ı da başarıyla temsil etti. Genç sporcuya turnuvada sergilediği performans için başarı dilekleri iletildi ve bu tür uluslararası başarıların yerel sporun görünürlüğünü artıracağı vurgulandı.

Avusturya Open gibi organizasyonlar, genç sporcular için deneyim kazanma ve uluslararası rekabete hazırlık açısından önem taşıyor; Ebrar Acar'ın elde ettiği derece de bu sürecin somut bir göstergesi oldu.

EBRAR ACAR AVRUPA&#039;NIN ZİRVESİNE ÇIKTI

EBRAR ACAR AVRUPA'NIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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