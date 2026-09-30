Vize engeline rağmen Fotosel Türkiye'yi uluslararası sahnede ödüle taşıdı

Uluslararası ödül ve festival başarısı:

Fotosel adlı kısa film, yönetmen Mücahit Baydaş imzasıyla İngiltere'de düzenlenen 20. I Will Tell Uluslararası Film Festivalinde "En İyi İz Bırakan Film" ödülünü kazandı. Organizasyona 146 ülkeden yaklaşık bin filmin başvurduğu, filmin ise finale kalarak ilk beş arasında yer aldığı belirtildi. Bu sonuç, yapımın uluslararası platformda dikkat çektiğini ve Türkiye adına önemli bir başarı getirdiğini gösteriyor.

Film ve yapım süreci:

Filmin senaryosu İbrahim Polat ile birlikte Mücahit Baydaş tarafından yazıldı. Yapımcılığını Oktay Aydın'ın üstlendiği ve Hakan Karabulut'un destek verdiği film, çocukların eğitim imkanlarına eşit erişimini merkeze alan bir hikâye anlatıyor. Film, yaklaşık iki aylık bir çalışmanın ardından 2025 yılının sonunda tamamlandı ve kısa sürede festival başvurularına gönderildi.

Yapımın içerik olarak eğitimde fırsat eşitliği meselesini işlemesi, jüri nezdinde güçlü bir etki bıraktı ve yarıştığı kategoride birinciliğe ulaşmasını sağladı. Festivalin prestiji ve başvuru sayıları göz önüne alındığında, elde edilen ödül yapım ekibi için kayda değer bir uluslararası tanınırlık sağlıyor.

Vize engeli ve ödül teslimi:

Yönetmen Baydaş, festivalden gelen davetiye olmasına rağmen İngiltere'ye verilen vizeyi alabildiği için festivale katılamadı. Baydaş, süreci şu sözlerle özetledi: "...festival tarafından bize resmi, mühürlü ve imzalı davetiye gönderilmiş olmasına rağmen İngiltere hükümeti maalesef vize vermedi. Bu nedenle ben senarist ve yönetmen olarak festivale katılamadım". Törende Türkiye'yi yalnızca yapımcı Oktay Aydın temsil edebildi ve ödülü teslim aldı.

Baydaş, hem gurur hem de burukluk yaşadıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti: "146 ülke arasından sıyrılarak bu ödülü ülkemize kazandırmak bizlere ayrı bir mutluluk veriyor". Film ekibi, festival yolculuğunun devam ettiğini ve yapımın önümüzdeki dönemde farklı uluslararası festivallerde de Türkiye'yi temsil etmeye devam edeceğini açıkladı.

146 ülkenin katıldığı festivalde "Fotosel" ilk 5'e girdi, Türkiye'yi zirveye taşıdı