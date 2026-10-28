Kavşakta çarpılan kadın bacağı kırılarak hastaneye kaldırıldı

kaza ayrıntıları:

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Atatürk Bulvarı Belediye Kavşağında meydana gelen olayda yolun karşısına geçmeye çalışan Esmanur K.'ye, sürücüsü F.K. olan 07 ACU 07 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadının yaralandığı ve olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre bacağında kırık olduğu öğrenildi.

müdahale ve sevk:

Kaza sonrası duruma hemen müdahale edildi; bölgede bulunan motosikletli ambulans ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Daha sonra gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

soruşturma ve değerlendirme:

Olay yerinde trafik ekipleri ve yetkililer inceleme başlattı. Kazanın oluş nedenine ilişkin soruşturma sürüyor; görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yerindeki bulgular doğrultusunda netleştirilecek.

KAZADA BACAĞI KIRILAN KADIN, HASTANEYE KALDIRILDI.