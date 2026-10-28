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Tavşanlı'da motosiklet manevrası kazaya dönüştü: öğrenci servisine ve otomobile çarptı

Tavşanlı'da motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce öğrenci servisine sonra otomobile çarpmasıyla iki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tavşanlı'da motosiklet manevrası kazaya dönüştü: öğrenci servisine ve otomobile çarptı

kaza özeti:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen kazada, bir motosikletin kontrolü kaybetmesi sonucu iki kişi yaralandı. Olay, Durak Mahallesi Işıkveren Caddesi yönünde, Karaca Işıklı Kavşak istikametine seyir halindeyken gerçekleşti.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, E.K. idaresindeki 26 AAK 480 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Karşı istikametten gelen öğrenci servisine çarpmamak için yapılan manevra sonrası motosiklet önce servise, ardından arkasından gelen M.B. yönetimindeki 43 AHH 223 plakalı otomobile çarparak sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü E.K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan H.Y. yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleler olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde delil ve ifade çalışması yürütüldü.

Yetkililerden gelen bilgiler doğrultusunda soruşturma sürüyor; kazanın kesin nedeni, yapılacak teknik inceleme ve görgü tespitlerinin ardından netlik kazanacak.

TAVŞANLI&#039;DA TRAFİK KAZASI 2 YARALI

TAVŞANLI'DA TRAFİK KAZASI 2 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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