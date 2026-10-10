Wabrzych'ta beş setlik zafer: Halkbank Giganci Siatkowki'de üçüncü oldu

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Polonya'nın Wabrzych kentinde düzenlenen Giganci Siatkowki Turnuvası'nın üçüncülük maçında Spor Toto'yu beş sette 3-2 mağlup ederek turnuvayı üçüncü tamamladı. Karşılaşma Aqua Zdrj, Wabrzych salonunda oynandı.

maçın akışı:

Mücadeleye etkili başlayan Halkbank, ilk seti 25-21 alarak öne geçti. İkinci sette iki ekip de son ana kadar pes etmedi; set, uzun rallilere sahne oldu ve Spor Toto 36-34 ile skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü sette Halkbank daha dengeli bir oyun sergileyerek 25-18