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Wabrzych'ta beş setlik zafer: Halkbank Giganci Siatkowki'de üçüncü oldu

Halkbank, Polonya'daki Giganci Siatkowki Turnuvası'nda Spor Toto'yu 3-2 (25-21,34-36,25-18,17-25,15-12) yenip üçüncülüğü elde etti.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 17:58

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Wabrzych'ta beş setlik zafer: Halkbank Giganci Siatkowki'de üçüncü oldu

Wabrzych'ta beş setlik zafer: Halkbank Giganci Siatkowki'de üçüncü oldu

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Polonya'nın Wabrzych kentinde düzenlenen Giganci Siatkowki Turnuvası'nın üçüncülük maçında Spor Toto'yu beş sette 3-2 mağlup ederek turnuvayı üçüncü tamamladı. Karşılaşma Aqua Zdrj, Wabrzych salonunda oynandı.

maçın akışı:

Mücadeleye etkili başlayan Halkbank, ilk seti 25-21 alarak öne geçti. İkinci sette iki ekip de son ana kadar pes etmedi; set, uzun rallilere sahne oldu ve Spor Toto 36-34 ile skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü sette Halkbank daha dengeli bir oyun sergileyerek 25-18

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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