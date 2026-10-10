Bolu'da çarpışma tarlaya savrulan otomobil ve yola saçılan kabaklarla sonuçlandı

Olayın gelişimi

Bolu'nun Yeni Akçakavak köyü yolunda meydana gelen kazada, İ.T. idaresindeki 14 BE 102 plakalı pikap merkez istikametine seyrederken, tarladan yola çıkan C.S. yönetimindeki 14 FM 068 plakalı kabak yüklü traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın ardından arkadan gelen B.O.E. idaresindeki 14 BE 977 plakalı otomobil, diğer araçlara çarpmamak için manevra yapmak zorunda kaldı ve yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Çarpışmanın etkisiyle traktördeki kabaklar yola saçıldı.

Kaza yerinde yaşananlar:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, olay yerinde ilk müdahaleleri yaptı; yoldaki araçlar ve dökülen kabakların temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı, araçların kaldırılmasının ardından trafik tekrar açıldı.

Yaralılar ve soruşturma:

Kazada traktör sürücüsü C.S. ile pikapta yolcu olarak bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk sağlık müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yola saçılan kabaklar vatandaşlar tarafından toplandı ve kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

BOLU’DA PİKAP İLE KABAK YÜKLÜ TRAKTÖRÜN ÇARPIŞTIĞI, BİR OTOMOBİLİN İSE TARLAYA SAVRULDUĞU KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI. KAZADA TRAKTÖRDEKİ KABAKLAR YOLA SAÇILDI.