Yağışta kayan otomobil bariyere çarparak durdu

Bartın’da etkili olan yağış nedeniyle ıslanan yol yüzeyinde kontrolden çıkan bir otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yara almadan kurtuldu; araçta ise ağır hasar meydana geldi.

Kaza anı ve hasar durumu:

Edinilen bilgiye göre kaza, Akmanlar mevkiinde seyir halinde olan aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başladı. Yağışlı hava sonucu zemin kayganlaştı ve araç bariyerlere çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle araçta belirgin derecede ağır hasar oluştu.

Emniyet tedbirleri ve yolun açılması:

Bartın Bölge Trafik ekipleri, olay yerinde güvenlik tedbirleri alarak, Bartın-Ankara kara yolu üzerinde ulaşımı kontrollü şekilde sağladı. Ağır hasarlı araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı ve aracın tahliyesinin tamamlanmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili olarak taraflardan veya yetkililerden ek bir can kaybı veya yaralanma bilgisi gelmediği, iki kişinin olayda yara almadan kurtulduğu bildirildi.

BARTIN'DA YAĞIŞ NEDENİYLE ISLANAN ZEMİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL BARİYERE ÇARPARAK DURABİLDİ. KAZADAN, 2 KİŞİ YARA ALMADAN KURTULDU.