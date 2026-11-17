olayın gelişimi:

Olay, Cevdetiye beldesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Kadirli istikametine giden minibüsün sürücüsü aracını yol kenarına park edip indikten kısa bir süre sonra araç aniden hareket etti. Çevredeki vatandaşların ve esnafın dikkatini çeken durum, hızla büyüyebilecek bir tehlike oluşturdu.

esnafın zamanında müdahalesi:

Bölge esnafından Osman Keleş, minibüsün kontrolsüzce hareket ettiğini fark ederek koştu. Yolcu kapısından minibüse binen Keleş, araçta el freni çekili olmasına rağmen aracı vitese takıp fren pedalına basarak aracı durdurdu. Bu müdahale, olası bir çarpışma veya yaya yaralanmasının önüne geçti.

güvenlik kamerasına yansıyan anlar ve sonuç:

Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Keleş’in hızlı refleksi ve soğukkanlı davranışı net biçimde görülüyor. Olayda can veya mal kaybı yaşanmadı; esnafın müdahalesi olası bir kazayı engelledi.

Olay, günlük trafik ve park etme kurallarına dikkat edilmesinin önemini bir kez daha gösterdi. Beklenmedik hareketler ve araç güvenliği konusunda vatandaşların da uyanık olması, benzer vakaların önlenmesinde belirleyici oluyor.

Osmaniye’de sürücüsüz hareket eden minibüsü esnaf durdurdu: O anlar kamerada