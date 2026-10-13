Yağışta kayan otomobil orta refüje çarpıp karşı şeride savruldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yağışın etkisiyle kayarak orta refüje çarpan bir otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, D100 karayolu üzerinde meydana geldi; araç yol dışına çıkarak durdu.

kaza ve araçta yaşananlar:

Edinilen bilgiye göre, sürücü A.K. yönetimindeki 34 NJD 171 plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önce orta refüje çarptı. Savrularak karşı şeride geçen araç yol kenarına çıkarak durdu ve sürücü yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden sevk edilen sağlık, polis ve jandarma ekipleri kaza yerine intikal etti. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı sürücü, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer kazayla ilgili olarak olay yerinde ve araçta inceleme başlattı; güvenlik önlemleri altında soruşturma sürdürülüyor.

KASTAMONU'NUN TOSYA İLÇESİNDE YAĞIŞIN ETKİSİYLE KAYARAK ORTA REFÜJE ÇARPIP KARŞI ŞERİDE GEÇEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.