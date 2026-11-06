Yağışta kayganlaşan yolda zırhlı Kirpi devrildi, yaralanma yok

Derecik'te zırhlı araç devrildi
Edinilen ilk bilgilere göre kaza, Hakkâri'nin Derecik ilçesine bağlı Ortaklar bölgesinde meydana geldi.
Olayın oluş şekli:
Bölgede etkili olan yağışlar sonucu yolun kayganlaşmasıyla kontrolden çıkan askeri araç devrildi. Kazanın yağış kaynaklı kaygan zeminde gerçekleştiği belirtildi.
Müdahale ve sonuç:
Kimsenin yaralanmadığı kazada devrilen zırhlı Kirpi isimli araç, bölgeye sevk edilen vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak bölgeden çıkarıldı.
HAKKÂRİ’NİN DERECİK İLÇESİNDE YAĞIŞLI HAVADAN DOLAYI KONTROLDEN ÇIKAN ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ.
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