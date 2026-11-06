Cumhuriyet mahallesinde riskli alan ilanı sonrası tahliye süreci başlıyor

tahliye ilanının kapsamı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi (Sur İçi-Camikebir) sınırları içinde kalan bazı yapıların tahliyesine ilişkin ilanın ilan yoluyla tebligatla yapıldığı belirtildi. İlanda, alanın kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında riskli alan olarak belirlendiği ve çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

Duyuruda, söz konusu bölgenin 2,22 hektarlık bir alanı kapsadığı; bu alanın 5 Ocak 2021 tarihli ve 2021/3356 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile riskli alan ilan edildiği, kararın 6 Ocak 2021 tarihli ve 31356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı. Tahliye kapsamındaki yapıların kayıtlarda Cumhuriyet Mahallesi, 1558 ada, 25 ve 26 numaralı parsellerde bulunduğu bildirildi.

süre ve uygulanacak işlemler:

İlanda, tahliye süresinin 3 Kasım 2026 tarihinden itibaren 28 takvim günü olduğu, bu süre içinde yapıların insan ve eşyalardan arındırılarak boşaltılması gerektiği kaydedildi. Süreç boyunca hak sahipleri ve sakinlerin belirtilen süre içinde tahliye işlemlerini tamamlamaları istendi.

Belirtilen süre içinde tahliye gerçekleştirilmezse, ilanda yer verilen hukuki dayanak uyarınca tahliye ve yıktırmaya yönelik işlemlerin yapılacağı aktarıldı. Buna göre, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6/A maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, kilitli kapıların açılması veya açtırılması da dahil olmak üzere gerekli işlemler gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin desteğiyle yerine getirilebilecek.

hukuki dayanak ve dönüşüm sürecinin durumu:

İlan, yasal çerçeveyi ve ilgili kararları açıkça gösterirken, kentsel dönüşüm çalışmalarının riskli alan ilanına dayalı olarak yürütüldüğünü ortaya koyuyor. Resmi karar ve yayımlar ile belirlenen süreler, tahliye sürecinin uygulanmasında temel referans olarak kullanılıyor. Sakinlerin hak ve yükümlülükleri ile ilgili ayrıntılar ve uygulama adımları için ilgili kurumların duyurularına başvurulması gerektiği bildirildi.

İlgili parsellerde yaşayanların veya mülkiyet hakkı bulunanların, duyuruda belirtilen süreleri ve hukuki düzenlemeleri dikkate alarak hareket etmesi önem taşıyor. Yetkili kurumların yapacağı bildirimler sonrası yürütülecek işlemler, kentsel dönüşüm hedefleri doğrultusunda bölgedeki fiziksel dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BULUNAN CUMHURİYET MAHALLESİ’NDE (SUR İÇİ-CAMİKEBİR) KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BAZI YAPILARIN TAHLİYESİ İÇİN İLAN YOLUYLA TEBLİGAT YAPILDI.