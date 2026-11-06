Ses kayıtları soruşturmada ağırlık kazandı: VDR'de 59 gün incelendi, 9 gün kaldı

Ses kayıtları soruşturmada ağırlık kazanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30 Ağustos'ta yaşanan Filo Jet faciasına ilişkin soruşturmada, geminin seyir veri kayıt cihazı (VDR) kayıtlarının büyük bölümü incelendi. Girne Kaza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş VDR'den elde edilen ses kayıtlarının 59 günlük bölümünün tamamlandığını, geriye kalan 9 günlük bölümün değerlendirilmesinin ardından ses incelemelerinin bitirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

VDR incelemesinde neler aranıyor:

Mahkemeye sunulan bilgilere göre, VDR kayıtları; gemide görevli personelin konuşmalarını, seyir sırasında bildirilen teknik arızaları, uyarı sistemlerinin durumunu ve mürettebatın görev dağılımına ilişkin konuşmaları içeriyor. Bu kayıtlar soruşturmanın merkezinde yer alırken, ses kayıtlarından hareketle can kurtarma ekipmanları, yolcu salonlarına ilişkin uygulamalar ve kriz yönetimi süreçleri değerlendiriliyor.

Teknik belgeler ve uzman incelemeleri:

Soruşturma kapsamında Türk Loydu ve Limanlar Dairesi'nden temin edilen belgeler de mahkemeye aktarıldı. Mahkeme kayıtlarına göre Türk Loydu'dan gelen yaklaşık 2 bin sayfayı bulan dokümanların; geminin yapısı, bakım-onarım geçmişi, teknik sertifikaları ile personel yeterliliklerinin tespit edilmesi amacıyla incelenmeye başlandığı belirtildi. Ayrıca, Uluslararası Emniyet Yönetimi (ISM) ve STCW standartları çerçevesinde mürettebatın eğitim, belgelendirme ve vardiya kayıtları da uzmanlarca değerlendiriliyor.

Mahkemece aktarılan bilgilerde, üniversitelerden denizcilik alanında uzman akademisyenlerin teknik rapor hazırlamalarına katkı verdiği ve bakım kayıtları, jeneratör, egzoz ile dümen sistemleri gibi unsurların karşılaştırmalı incelemeye alındığı ifade edildi.

Yürütülen soruşturmada, geminin geçmiş bakım-onarım kayıtları ile denize elverişlilik belgeleri karşılaştırmalı olarak aranıyor. Amaç, gemide meydana gelen arızaların kökenini ve olayda sorumluluğu olabilecek kişileri tespit etmek.

Mahkeme oturumunu Yargıç Mine Gündüz Serden yönetti; duruşmada savcılığı Doğa Tokay temsil etti.

Hukuki süreç ve ailelerin talepleri:

Duruşmada soruşturmanın devam ettiği ve teknik incelemelerin sonuçlarının beklendiği vurgulanarak, mahkeme 9 zanlının tutukluluk halinin 7 gün daha uzatılmasına karar verdi. Zanlıların aralarında şirket yetkilileri, kaptanlar, makinistler ve mürettebatın bulunduğu belirtildi.

Faciada hayatını kaybedenlerin yakınları duruşma öncesinde Girne Kaza Mahkemesi önünde toplandı ve adalet taleplerini yineledi. Aileler, soruşturmanın şeffaf ve hızlı yürütülmesini, sorumluların belirlenmesini talep etti; mahkeme çevresinde polis tarafından güvenlik önlemleri alındı.

Hatırlatmak gerekirse Filo Jet katamaranı 30 Ağustos'ta Girne'den Taşucu'na sefer için hareket ettikten sonra battı ve olayda 28 kişi yaşamını yitirdi. Önceki duruşmalarda VDR kayıtlarından elde edilen konuşmalarda yolcu salonlarına ait kapıların kilitli tutulması, can yeleği bilgilendirme videosunun olmaması ve can kurtarma ekipmanlarındaki arızalar ile jeneratör, egzoz ve dümen sistemlerine ilişkin sorunların mürettebat arasında gündeme geldiği açıklanmıştı.

Soruşturmada bir sonraki adım, VDR'nin kalan 9 günlük kayıt bölümünün incelenmesi, uzman raporlarının tamamlanması ve teknik belgelerin değerlendirilmesinin sonuçlandırılması olacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 30 Ağustos’ta meydana gelen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturmada, geminin seyir veri kayıt cihazındaki (VDR) 59 günlük kaydın incelendiği, geriye 9 günlük kayıt kaldığı açıklandı. Girne Kaza Mahkemesi’ne 11’inci kez çıkarılan 9 zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi. Mahkeme önünde toplanan hayatını kaybedenlerin yakınları ise adalet taleplerini yineledi.