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Sağanak yağış E-5'te ulaşımı aksattı, trafik yoğunluğu yüzde 89 oldu

İstanbul'da Meteoroloji uyarıları sonrası sağanak mesai çıkışıyla ulaşımı aksattı; İBB trafik haritasına göre kent genelinde yoğunluk yüzde 89 olarak ölçüldü.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 19:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sağanak yağış E-5'te ulaşımı aksattı, trafik yoğunluğu yüzde 89 oldu

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte etkisini artıran sağanak yağış, mesai çıkışıyla birlikte ulaşımı olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak ölçüldü.

yağışın kent genelindeki etkisi

Yağışın akşam saatlerine denk gelmesi, toplu taşıma ve karayolu kullanımını aynı anda artırdı. Özellikle iş çıkış saatlerinin etkisiyle ana arterlerde yoğunluk yükseldi ve birçok noktada araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı.

E-5 karayolunda yaşananlar

E-5 Karayolu nun Beylikdüzü istikametinde yoğunluk kritik seviyelere ulaştı; bazı kesimlerde trafik durma noktasına geldi. Vatandaşlar ve sürücüler sokak ve kavşaklarda zor anlar yaşadı, yetkililer durumu takip ediyor.

İBB trafik haritasındaki ölçüm, kent genelinde trafiğin ağır olduğunu gösterirken sürücülere tedbirli olmaları ve mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları tavsiye ediliyor.

İstanbul’da trafik durma noktasına geldi

İstanbul’da trafik durma noktasına geldi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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