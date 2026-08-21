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Yahyalı’da AK Parti teşkilatı yeni katılımlarla güçlendi

Yahyalı'da AK Parti'ye Anahtar Parti, İYİ Parti ve CHP'den çok sayıda vatandaş katıldı; rozetler Kayseri heyeti tarafından takıldı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 12:26

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Yahyalı’da AK Parti teşkilatı yeni katılımlarla güçlendi

Yahyalı'daki katılım töreni:

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, teşkilat çalışmalarını ilçe ve saha faaliyetleriyle sürdürmeye devam ediyor. Yahyalı'da düzenlenen programda Anahtar Parti, İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden vatandaşlar AK Parti ailesine katıldı. Yeni katılımların yerel teşkilata katkı sağlayacağı vurgulandı.

Programa katılanlar ve rozet takdimi:

Programa AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Orta Anadolu Bölge Koordinatörü Haktan Ömeroğlu, İl Koordinatörü ve Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy katıldı. Etkinlikte AK Parti'ye katılan yeni üyelerin rozetleri takdim edildi.

Okandan, törende yaptığı konuşmada, "AK davamıza gönül vererek aramıza katılan yeni yol arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Her yeni katılım, büyüyen ailemizin ve milletimizle kurduğumuz güçlü gönül bağının bir göstergesidir. Birlik ve beraberlik içerisinde, ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Teşkilata yansıyan etki:

Okandan ayrıca katılanlara hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Gücümüz, milletimizden ve gönül veren yol arkadaşlarımızdan geliyor" dedi. Yetkililer, bu tür katılımların teşkilatın moral ve motivasyonuna olumlu yansıdığını belirtti ve saha çalışmalarının aynı kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

AK PARTİ KAYSERİ İL BAŞKANLIĞI, TEŞKİLAT ÇALIŞMALARINI SAHADA VE İLÇELERDE SÜRDÜRÜRKEN, YAHYALI’DA...

AK PARTİ KAYSERİ İL BAŞKANLIĞI, TEŞKİLAT ÇALIŞMALARINI SAHADA VE İLÇELERDE SÜRDÜRÜRKEN, YAHYALI’DA ANAHTAR PARTİ, İYİ PARTİ VE CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NDEN VATANDAŞLAR AK PARTİ AİLESİNE KATILDI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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