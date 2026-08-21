Yahyalı’da hizmet vurgusu: koltuk sevdası değil, hizmet sevdası

İlçe danışma meclisi miting havasında yapıldı

AK Parti Yahyalı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla açık alanda gerçekleştirildi. İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek ev sahipliğinde yapılan buluşmada, uzun bir katılımcı listesi ile ilçede yürütülen çalışmalar gündeme alındı.

Programa; Orta Anadolu Bölge Koordinatörü Haktan Ömeroğlu, Kayseri Koordinatörü ve Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Yahyalı İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Sivritepe, Yahyalı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Yıldırım, AK Parti Kayseri il başkan yardımcıları ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı. Ayrıca önceki dönem AK Parti Yahyalı ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve önceki dönem belediye başkanları da toplantıda yer aldı.

İstişare, talep ve değerlendirmeler:

Toplantı sırasında vatandaşların talep ve önerileri alındı; katılımcıların yönelttiği sorular titizlikle cevaplandırıldı. Karşılıklı istişare ortamında sürdürülen oturumlarda Yahyalı’nın ihtiyaçları, saha çalışmaları ve mahalle teşkilatlarının güçlendirilmesi konuları ele alındı. İlçe yönetiminin, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla uyumlu bir çalışma programı sürdürdüğü vurgulandı.

İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek, 15 Şubat 2024 tarihinde göreve geldikleri günden bu yana yoğun mesai harcadıklarını belirterek ilçenin her köşesine ulaşma çabalarını ve gönül köprüleri kurma hedeflerini tekrar etti. Sarıçiçek, teşkilatın sorumluluk üstlenme ve çözüm üretme anlayışını ön plana çıkardı.

Rozet töreni ve partiye katılımlar:

Toplantının dikkat çeken anlarından biri de rozet takma töreniydi. Cumhuriyet Halk Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anahtar Parti’den istifa ederek AK Parti saflarına katılan yeni üyeler için rozetler takıldı. Tören, katılımcıların yoğun ilgisi ve alkışları eşliğinde yapıldı; organizasyon yetkilileri önümüzdeki günlerde daha geniş kapsamlı katılımların olacağını ifade etti.

Katılımcılara hitap eden Sarıçiçek, birlik, beraberlik, vefa ve hizmet temalarını öne çıkararak partinin millet ve ülke için çalışmaya devam edeceğini belirtti. Sarıçiçek konuşmasında, Türkiye’mizin ve dünyanın sigortası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’dir ifadesini kullandı ve teşkilatın görevine bağlılığını yineledi. Ayrıca Bizler bu yola koltuk sevdasıyla değil, hizmet sevdasıyla çıktık sözleriyle hizmet önceliklerine dikkat çekti.

Program, miting havasındaki coşku, tezahüratlar ve çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu. İlçe yönetimi, toplantıdan elde edilen görüş ve talepleri saha programlarına dahil ederek uygulamaya koymayı hedefliyor.

AK PARTİ YAHYALI İLÇE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN İLÇE DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI, TEŞKİLAT MENSUPLARI VE VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.