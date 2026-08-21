Yahyalı’da teşkilat buluşması: dayanışma ve yeni katılımlar öne çıktı

Toplantı detayları:

AK Parti Yahyalı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla açık havada gerçekleştirildi. Program yüksek katılım ve coşkulu bir atmosferde gerçekleşirken, ilçe yönetimi ve misafir delegasyonlar toplantının merkezini oluşturdu.

Katılımcılar ve temsilciler:

Ev sahipliğini İlçe Başkanı Adem Sarıçiçekin yaptığı buluşmaya; Orta Anadolu Bölge Koordinatörü Haktan Ömeroğlu, Kayseri Koordinatörü ve Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Yahyalı İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Sivritepe, Yahyalı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Yıldırım, AK Parti Kayseri il başkan yardımcıları ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı. Toplantıya ayrıca önceki dönem AK Parti Yahyalı ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve önceki dönem belediye başkanları da iştirak etti.

Vatandaş talepleri ve istişare:

Program sırasında vatandaşların talep ve önerileri dinlendi, katılımcıların yönelttiği sorulara cevaplar verildi. Karşılıklı istişare ortamında sürdürülen görüşmelerde Yahyalı ilçesinin öncelikli ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, yerel yönetimler ve sivil toplumla uyum içinde hareket etme taahhüdü vurgulandı.

Rozet töreni ve yeni üyeler:

Toplantının en dikkat çeken anlarından biri de rozet takma töreni oldu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Yeniden Refah Partisi ve Anahtar Parti’den istifa ederek AK Parti saflarına katılan yeni üyelere AK Parti rozetleri takıldı. Tören, katılımcıların yoğun ilgisi ve alkışları eşliğinde gerçekleştirildi; yetkililer önümüzdeki dönemde daha geniş katılımların olacağını belirtti.

Başkanın mesajı:

Katılımcılara seslenen Adem Sarıçiçek, birlik, beraberlik, vefa ve hizmet vurgusu yaptı. Konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye’mizin ve dünyanın sigortası Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’dir. Bizler, bu kutlu davanın bir neferi olarak ülkemizin geleceği için çalışmaya, milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ilk günkü aşk ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.

Meydanlara taşan bu muazzam coşku gösteriyor ki Yahyalı kararını çoktan vermiştir! Bizler bu yola koltuk sevdasıyla değil, hizmet sevdasıyla çıktık. Makamlar ve mevkiler geçicidir; asıl olan millete, memlekete ve bu kutlu davaya hizmet etmektir.

15 Şubat 2024 tarihinde göreve geldiğimiz ilk günden bu yana dur durak bilmeden çalıştık. İlçemizin her bir köşesine ulaşmaya, vatandaşlarımızla gönül köprüleri kurmaya ve mahalle teşkilatlarımızla bağlarımızı daha da güçlendirmeye büyük gayret gösterdik. Biz bu memlekette sıkılmadık el, girmedik gönül bırakmamaya kararlıyız.

Kamu kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve Yahyalı Belediyemizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde hareket ediyoruz. Her zaman yük alan, çözüm üreten ve Yahyalı’mızın geleceği için sorumluluk üstlenen bir teşkilat olmaya gayret ettik. Birlik, beraberlik ve vefa anlayışımızdan taviz vermeden, Yahyalı’mızı daha parlak yarınlara taşımak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

Program, teşkilat mensuplarının coşkulu tezahüratları ve çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

AK PARTİ YAHYALI İLÇE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN İLÇE DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI, TEŞKİLAT MENSUPLARI VE VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. AÇIK HAVADA DÜZENLENEN PROGRAM, YÜKSEK KATILIM VE COŞKULU ATMOSFERİYLE DİKKAT ÇEKTİ.