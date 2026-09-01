Yahyalı'de jandarmadan düzenlenen operasyonda bin 200 gram uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Yahyalı'de jandarma operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışmada, Yahyalı ilçesinde bir şahsın ikametinde arama gerçekleştirildi. Operasyona Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı.

ele geçirilen materyaller:

Aramalarda bin 200 gram uyuşturucu madde ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet cep telefonu, 1 adet kullanma aparatı, 1 adet tabanca şarjörü ve 4 adet tabanca fişeği bulundu. Ekipler tarafından tespit edilen tüm materyallere el konuldu.

gözaltı ve işlemler:

İkamette bulunan V.B. adlı şahıs, ekipler tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Ele geçirilen unsurlar kayıt altına alındı ve soruşturma kapsamında işlemler başlatıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyon, bölgedeki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının bir parçası olarak değerlendirildi.

KAYSERİ’DE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, BİR ŞAHSIN EVİNDE YAPILAN ARAMALARDA YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ.