Yamalakspor sezon hazırlığına boğa güreşi festivaliyle destek arıyor

Yeni sezon hedefi ve transferler:

Yamalakspor, Aydın Süper Amatör Lig’de daha iddialı bir tablo için saha içi ve mali hazırlıklarını eş zamanlı sürdürüyor. Teknik Direktör Murat Angın ile anlaşan kulüp, tecrübeli isimlerden Berk Tosun, Ahmet Tüzün, Mustafa Tutar, Yunus Emre Kerimoğlu ve Muzaffer Erdoğan'ı kadrosuna kattı. Yönetim, tecrübe ile genç oyuncuları harmanlayarak rekabetçi bir ekip oluşturmayı amaçlıyor.

Mali kaynak için boğa güreşi festivali:

Transfer çalışmalarının yanı sıra bütçeye katkı sağlamak isteyen yönetim, hafta sonunda 06 Eylül 2026 Pazar günü Yamalak Mahallesi'nde bir boğa güreşi festivali düzenleyecek. Kulüp Başkanı Hüseyin Özen ve Başkan Yardımcısı Av. Bekir Bayar tüm taraftarları ve güreşseverleri etkinliğe davet etti.

Etkinliğin ayrıntıları ve çağrı:

Duyuruda, 'Yamalak Spor Kulübü yararına Yamalak Mahallemi’zde ilk defa yapılacak olan boğa güreşi halkımızda büyük heyecan oluşturdu' ifadesine yer verildi. Ayrıca güreş alanına römork çıkarmak isteyen vatandaşlar için yerlerin ayarlandığı belirtildi. Yönetim, bölgenin baş pehlivan boğalarının katılacağı organizasyona yoğun katılım bekliyor.

YAMALAK’TA BOĞA GÜREŞLERİ YAPILACAK