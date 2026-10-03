Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Yangın sonrası Pamukkale'de iş yeri sahiplerini ziyaret eden Çavuşoğlu

Pamukkale'de akaryakıt tankerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı; Başkan Çavuşoğlu işletme sahipleri, çalışanları ziyaret etti.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 19:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Yangın sonrası Pamukkale'de iş yeri sahiplerini ziyaret eden Çavuşoğlu

Denetim ve geçmiş olsun ziyareti

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi, Denizli-Acıpayam Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda akaryakıt yüklü tankerde patlamalar sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve söndürme çalışmaları gerçekleştirildi.

olay ve müdahale:

Yangın, tankerde meydana gelen patlamalarla başladı; müdahaleyi yapan ekipler yangının çevreye yayılmasını önleyerek çalışmaları etkili ve hızlı şekilde yürüttü. Olayda can kaybı yaşanmamış olması en önemli teselli olarak kaydedildi.

başkanın ziyareti ve mesajı:

Yangının ardından olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, işletme sahipleri ve çalışanlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Çavuşoğlu, "Pamukkale ilçemizde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, akaryakıt tankerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerimizce hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edildi. Yangının ardından iş yerini ziyaret ederek işletme sahipleri ve çalışanlarla bir araya geldik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimiz. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyor, iş yeri sahiplerimize ve çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Başkan Çavuşoğlu, olay yerinde itfaiye ekiplerine teşekkür ederek işletme sahipleri ve çalışanlara geçmiş olsun dileklerini yineledi.

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE AKARYAKIT İSTASYONUNDA YAKIT İKMALİ YAPAN TANKER ÇIKAN YANGIN...

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE AKARYAKIT İSTASYONUNDA YAKIT İKMALİ YAPAN TANKER ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALELERİ SONUCUNDA KONTROL ALTINA ALINDI. OLAY YERİNE GELEN DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, İŞLETME SAHİPLERİ VE ÇALIŞANLARLA BİR ARAYA GELEREK GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trafoda başlayan yangın Nilüfer'de kısa süreli paniğe neden oldu
images

Pamukkale'de yakıt boşaltımı sırasında tanker parçalandı, söndürme çalışmaları s...
images

Ortaca açıklarında gezi teknesinde bulunan göçmen grubu durduruldu
images

Kula'da iki gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli evinde farkı açtı: Meeks ve Ivey ile TOFAŞ'ı 101-87 yendi

TSK Spor Gücü tüm ferdi kategorilerde şampiyon oldu

Trafoda başlayan yangın Nilüfer'de kısa süreli paniğe neden oldu

Elazığ TSO'da istikrar: İdris Alan yeniden başkan seçildi

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı