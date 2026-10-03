Yerleşke önündeki altyapı çalışmasında toprak kaydı, iki İranlı işçi kurtarıldı

Terzioğlu yerleşkesinde toprak kayması: iki işçi sağ kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi içinde, yapımı süren öğrenci yurdu inşaatının önünde saat 17.45 sıralarında altyapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Olayda İran uyruklu işçiler Soheyl Alizade (33) ve Kioumars Alizade (59) vücutlarının bir bölümü dizlerine kadar toprak altında kaldı.

Kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri kısa sürede müdahaleye başladı. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu Soheyl Alizade kısa sürede toprak altından çıkarıldı; diğer işçi Kioumars Alizade ise yoğun çalışmaların ardından yaklaşık 19.15 civarında çıkarıldı.

Toprak altından çıkarılan her iki işçi de yapılan ilk müdahalede sağ ve bilinci açık bulundu. İki işçi ambulanslarla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Ekipler olay yerinde inceleme başlattı ve toprak kaymasının nedenine ilişkin araştırma yürütülüyor. Yerleşke içindeki inşaat alanında güvenlik ve altyapı çalışmalarının değerlendirilmesi için çalışma yapılacağı bildirildi.

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