Pamukkale'de tankerde parlama ardından patlama; itfaiye köpükle müdahale etti

Olayın gelişimi:

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Bağbaşı Mahallesi Denizli-Acıpayam Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda, akaryakıt yüklü tankerin istasyonun deposuna yakıt boşalttığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle parlama meydana geldi. Parlamayı takiben yaşanan patlamada tanker ikiye bölündü ve olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

müdahale ve soğutma çalışmaları:

İtfaiye ekipleri, yangına köpükle müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Müdahalenin ardından başlatılan soğutma çalışmaları, ekiplerin güvenlik önlemleri eşliğinde sürdürüldü ve bu çalışmalardan kareler dron ile görüntülendi. Olay yerinde güvenlik şeridi oluşturuldu ve çalışmalar kontrollü şekilde yürütüldü.

hasar ve trafik düzenlemesi:

Patlama sonucu istasyonda bulunan 3 tankerde büyük hasar meydana geldi. Olay nedeniyle bölgedeki trafik, soğutma çalışmalarına başlanmasıyla birlikte kontrollü olarak normale döndürüldü. Yetkililer, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

ENİZLİ’DE AKARYAKIT İSTASYONUNDA YAKIT İKMALİ YAPAN TANKERDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN YANGIN SÖNDÜRME KÖPÜĞÜ MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DRONE İLE AVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.