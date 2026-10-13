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Yangından etkilenen 10 can için yeni yuva sevinci: Çilek ve Duman

Aksu'daki 7 Eylül yangınında etkilenen 10 hayvan, Yeşilkaraman Bakımevi'nden sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuştu; yetkililer sahiplenmeye çağırıyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Yangından etkilenen 10 can için yeni yuva sevinci: Çilek ve Duman

yangından etkilenen canlara yeni yuvalar:

Aksu'da 7 Eylül tarihlerinde meydana gelen orman yangınından etkilenen hayvanlar, Aksu Belediyesi Yeşilkaraman Sokak Hayvanları Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nda gerçekleştirilen sahiplendirme etkinlikleriyle yeni yuvalarına kavuşmaya devam ediyor. Bakımevi'nde bulunan 1 kedi ve 9 köpek olmak üzere toplam 10 can daha sahiplendirildi.

sahiplendirme töreni ve isimler:

Törene Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ünsal ve Veteriner İşleri Müdürü Betül Hallaç katıldı. Sahiplendirmede; 5 köpek Yasemin Hanım, 3 köpek Bengi Aktürk tarafından sahiplenildi. Batuhan Karataş ise biri kedi diğeri köpek olmak üzere 2 cana yuvasını açtı. Karataş, sahiplendiği dişi köpeğe Çilek, dişi kediye ise Duman ismini verdi.

gönüllülerin duyarlılığı ve belediyenin çağrısı:

Yangın sırasında kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına katılan ve yangından etkilenen hayvanlarla yakından ilgilenen 3 vatandaş, kurtardıkları ve tedavileri tamamlanan 10 canı sahiplenerek örnek bir duyarlılık gösterdi. Sahiplenenler, kamuoyuna "Satın almayın, sahiplenin" çağrısında bulundu. Batuhan Karataş, tedavilerini gerçekleştiren veteriner hekimlere ve Aksu Belediyesine teşekkür ederek Çilek ve Duman’a sıcak bir yuva vermenin mutluluğunu yaşadığını belirtti ve tüm vatandaşları bir can dostu sahiplenmeye davet etti.

Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ünsal ise, yangının ardından bölgeden çok sayıda hayvanın Yeşilkaraman Sokak Hayvanları Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'na getirildiğini belirterek şunları söyledi: "Tüm can dostlarımızın sevgiyle büyüyeceği, kendilerini güvende hissedeceği bir yuvaya kavuşması en büyük temennimiz. Yangından etkilenen 10 can dostumuzu daha güvenli bir ortama ve yeni yuvalarına uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dili olmayan, tek beklentisi bir kap mama ve biraz sevgi olan can dostlarımızın hayatına dokunmak isteyen tüm vatandaşlarımızı, imkanları ölçüsünde bir can dostu sahiplenmeye davet ediyoruz".

AKSU BELEDİYESİ YEŞİLKARAMAN SOKAK HAYVANLARI BAKIMEVİ VE DOĞAL YAŞAM ALANINDA BULUNAN 1&#039;İ KEDİ...

AKSU BELEDİYESİ YEŞİLKARAMAN SOKAK HAYVANLARI BAKIMEVİ VE DOĞAL YAŞAM ALANINDA BULUNAN 1'İ KEDİ, 9'U KÖPEK OLMAK ÜZERE TOPLAM 10 CAN DAHA YENİ YUVALARINA UĞURLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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