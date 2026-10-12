Yarım asırlık lezzetin hikâyesi: Hayrabolu tatlısı Kadı Göbeği'nden doğdu

Hayrabolu tatlısı yarım asrı aşkın süredir üretimde

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesiyle özdeşleşen Hayrabolu Tatlısı, 1972'de başlayan serüvenini bugün de sürdürüyor. İlk dönemde Kadı Göbeği adıyla bilinen lezzet, ailenin kuşaktan kuşağa aktarılan tarifleriyle üretim bandına taşındı ve zamanla ilçe sınırlarını aşarak Türkiye'de ve yurt dışında tanınır hale geldi.

üretimin kökeni ve aile mirası:

Tatlıyı yıllardır üreten ailelerden biri olan işletmenin temsilcisi Nurgün Tanrınıan, lezzetin aile mesleği olduğunu, ağabeyiyle birlikte babaları Salih Kayadan kalan geleneği yaşattıklarını belirtti. Tanrınıan, tatlının ilk kez 1972'de Kadı Göbeği'nden esinlenerek piyasaya sunulduğunu ve sonrasında Hayrabolu Tatlısı adıyla yaygınlaştığını aktardı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, üretim yapan işletmeyi ziyaret ederek hazırlık aşamalarını yerinde inceledi; üretim süreci hem kayıt altına alındı hem de geleneksel yöntemlerin korunmasına dikkat edildi.

tarif, üretim süreci ve ayırt edici özellikler:

Hayrabolu Tatlısı'nın ana bileşeni olarak yüzde 50'den fazlasını peynir oluşturuyor. Tarifte ayrıca yumurta, un, irmik ve fındık kullanılıyor. İşletme, sütleri köylerden temin edip her gün taze peynir mayalıyor; peynir, yumurta ve diğer malzemelerle karıştırılarak hamur haline getiriliyor, kesme makinelerinde şekillendirildikten sonra fırınlarda pişiriliyor.

Kadı Göbeği ile Hayrabolu Tatlısı arasındaki fark da burada belirginleşiyor: Kadı Göbeği geleneksel olarak elde hazırlanırken peynir parçaları daha bütün kalıyor; Hayrabolu Tatlısı ise makineyle şekillendirildiği için doku ve görünüm bakımından farklılık gösteriyor.

Tanrınıan, 2021'de Hayrabolu Tatlısı'nın coğrafi işaret tescili aldığını hatırlatarak, sonrasında aynı isimle farklı ürünler üretilse de orijinal tarifin korunmasının önemine vurgu yaptı ve tatlı severleri özgün lezzeti tatmaya davet etti.

Coğrafi işaretli Hayrabolu Tatlısı genellikle tahin ve ceviz ya da fındık, fıstık kırması eşliğinde servis edilerek Tekirdağ'ın gastronomi kültüründeki yerini koruyor.

HAYRABOLU TATLISI, YARIM ASRI AŞAN GEÇMİŞİYLE YÖRESEL LEZZETLER ARASINDAKİ YERİNİ KORUYOR.