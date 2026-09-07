Yaş faktörü belirleyici: infertilitede çiftlerin birlikte değerlendirilmesi şart

İnfertilite çiftin ortak sorunu

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fuat Aksoy, çocuk sahibi olmada gebeliğin oluşmamasının tek bir nedene bağlanamayacağını vurguladı. Dr. Aksoy, infertilitenin hem kadına hem de erkeğe ait faktörlerden kaynaklanabileceğini belirterek, sorunun çift olarak ele alınmasının önemine dikkat çekti.

Değerlendirmenin kapsamı:

Gebelik planlanırken hem kadının hem erkeğin üreme sağlığının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Aksoy, çiftin öyküsünün, yaşının ve önceki gebelik bilgilerinin değerlendirildiğini aktardı. Kadınlarda yumurtlama bozuklukları, tüplerdeki problemler, endometriozis ve rahimle ilgili yapısal sorunların gebeliği zorlaştırabileceğini; erkeklerde ise sperm sayısı, hareketliliği ve yapısal bozukluklar gibi parametrelerin incelendiğini ifade etti.

İnfertilite tanısı tek bir teste dayanmaz; doktorun şüphelerine göre hormon testleri, görüntüleme yöntemleri ve sperm analizleri gibi tetkikler birlikte değerlendirilir. Bu süreçte çiftin geçmiş sağlık bilgileri ve yaşam tarzı faktörleri de göz önüne alınır.

Tedavi ve psikolojik destek:

Dr. Aksoy, tedavi yaklaşımının her çift için kişiye özel planlandığını belirtti. Öncelikle altta yatan nedenin tespit edilmesi; sonrasında çiftin yaşı, genel sağlık durumu ve saptanan probleme göre uygun yöntemin seçilmesi gerektiğini vurguladı. Uygulanabilecek yöntemler arasında yumurtlama tedavileri, aşılama ve tüp bebek gibi yardımcı üreme teknikleri yer alır ve karar uzman hekim tarafından verilir.

Ayrıca infertilite sürecinin çiftler üzerinde psikolojik yük oluşturabildiğine dikkat çeken Dr. Aksoy, eşlerin birbirini suçlamaması, sorunu birlikte ele alması ve gerektiğinde profesyonel psikolojik destek araması gerektiğini söyledi. İnternette veya sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış önerilerle hareket edilmemesi; mutlaka uzman değerlendirmesi alınması gerektiği bir diğer önemli uyarıydı.

Sonuç olarak Dr. Aksoy, yaş faktörünün doğurganlık üzerinde belirleyici bir rolü olduğunu ve çocuk sahibi olmayı ileri tarihlere erteleyen çiftlerin zamanında uzmana başvurarak gerekli kontrolleri yaptırmasının sürecin doğru yönetilmesi açısından faydalı olacağını belirtti.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OP. DR. FUAT AKSOY, ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEYEN ÇİFTLERDE GEBELİĞİN OLUŞMAMASININ TEK BİR NEDENE BAĞLI OLMADIĞINI BELİRTEREK, İNFERTİLİTENİN HEM KADIN HEM DE ERKEK KAYNAKLI OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.