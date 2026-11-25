Yatağan'da trafik kazası

Muğla’nın Yatağan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, Yatağan Sanayi Kavşağı'nda gerçekleşti ve bölge kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Edinilen bilgilere göre, işe gitmek üzere sanayi sitesine giriş yapmak isteyen 48 YB 817 plakalı aracı kullanan Dursun Ismık (48)'ın aracına, Muğla istikametinden gelen ve kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen başka bir araç çarptı.

kaza anı ve müdahale:

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Dursun Ismık için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerine rağmen Ismık kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada yaralanan diğer kişiler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yapıyor, görgü tanıklarının ifadeleri alınıyor ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA’NIN YATAĞAN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 48 YAŞINDAKİ DURSUN I. HAYATINI KAYBETTİ. KAZADA YARALANAN DİĞER KİŞİLER İSE HASTANEYE KALDIRILDI.