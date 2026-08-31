Dolar 48,2592 +0,06%
Euro 56,0105 +0,25%
Bist 14.521,28 -0,82%
Altın Gram 6.983,92 -0,63%
EUR/USD 1,1601 +0,12%
Brent Petrol 88,79 +3,10%
--°

Yatırımla gelen can: KUDAKA Erzurum, Erzincan ve Bayburt'u güçlendirdi

KUDAKA, 2022'den beri eğitim, imalat, altyapı ve kültür yatırımlarına milyonlarca lira ayırarak Erzurum, Erzincan ve Bayburt'un kalkınmasını destekliyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 11:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Yatırımla gelen can: KUDAKA Erzurum, Erzincan ve Bayburt'u güçlendirdi

Kuzeydoğu Anadolu'da sürdürülebilir kalkınma hamlesi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), 2022'den bu yana Erzurum, Erzincan ve Bayburt merkezli projelere yaptığı mali katkılarla bölgenin üretim kapasitesi, istihdam olanakları ve toplumsal refahına doğrudan etki ediyor. Ajansın destekleri eğitimden imalata, altyapıdan kültür ve spora kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor; amaç, yerel potansiyeli kalıcı hale getirmek ve ekonomik dönüşümü hızlandırmak.

Eğitim ve beşeri sermaye yatırımları:

Bölgedeki beşeri sermayeyi güçlendirme yaklaşımı çerçevesinde KUDAKA'nın öncelikleri arasında eğitim yer alıyor. Ajansın desteklediği programlar ve projeler, mesleki eğitimden akademik iş birliklerine kadar çeşitleniyor. Bu alanda hayata geçirilen 60 proje, yerel iş gücünün niteliklerini artırmayı ve uzun vadede istihdamı desteklemeyi hedefliyor.

Altyapı, imalat ve sosyal yatırımların dağılımı:

Fiziki altyapı ve inşaat çalışmaları için ayrılan kaynak en yüksek payı aldı; 316,36 milyon TL ile inşaat ve altyapı yatırımları bölgenin lojistik ve üretim altyapısını güçlendirmeye yönlendirildi. İmalat sanayine yönelik destek ise 42 proje üzerinden sağlandı ve bu alana ayrılan toplam tutar 296,88 milyon TL olarak açıklandı. Bu yatırımlar, yerel üreticilerin rekabet gücünü artırma ve istihdam yaratma amacı taşıyor.

Sosyal yaşamı ve kültürel dinamizmi besleyen projeler de bütçe içinde önemli bir yer tutuyor; kültür, sanat ve spor alanlarına yapılan yatırım hacmi 228,70 milyon TL olarak kaydedildi. Bu tür harcamalar, bölgesel refahın ekonomik altyapı ile dengeli şekilde yükseltilmesine katkı sağlıyor.

KUDAKA yetkilileri, yapılan her yatırımın uzun vadeli bir stratejinin parçası olduğunu vurguluyor. Ajansın açıklamasında, "Kuzeydoğu Anadolu’nun üretken gücünü büyütüyor, kalkınma potansiyelini yarınlara gururla taşıyoruz" ifadelerine yer verilerek, bölgeyi destekleme kararlılığı tekrarlandı.

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUDAKA), 2022 YILINDAN BU YANA BÖLGEDE ÜRETİM, İSTİHDAM VE...

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUDAKA), 2022 YILINDAN BU YANA BÖLGEDE ÜRETİM, İSTİHDAM VE TOPLUMSAL REFAHI ARTIRMAK AMACIYLA EĞİTİMDEN İMALAT SANAYİSİNE, ALTYAPIDAN KÜLTÜRE KADAR ÇOK SAYIDA SEKTÖRE MİLYONLARCA LİRALIK YATIRIM DESTEĞİ SAĞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ekonomide dayanıklılık: 24 çeyrektir süren büyüme ve ihracat hedefleri
images

Manisa ovasında altın sarı hasat: bağlardan dünya sofralarına
images

Malatya kayısısının markalaşması için yeni adımlar atılıyor
images

Son çağrı: Zonguldak defterdarı uyardı, düşük faizli taksitlendirme için 31 ağus...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Saldırı sonrası sürüklenen Rus kargo gemisi Şile'de karaya oturdu

Burhaniye’de Özgür Kanatlar Halk Bandosu 30 Ağustos’ta coşkuyu yükseltti

Orman kovuğundan çıkan kilo kilo bal ilgi çekti

Muğla'da seramiğin çağlar ötesi buluşması sona erdi

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı