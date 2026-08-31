Yatırımla gelen can: KUDAKA Erzurum, Erzincan ve Bayburt'u güçlendirdi

Kuzeydoğu Anadolu'da sürdürülebilir kalkınma hamlesi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), 2022'den bu yana Erzurum, Erzincan ve Bayburt merkezli projelere yaptığı mali katkılarla bölgenin üretim kapasitesi, istihdam olanakları ve toplumsal refahına doğrudan etki ediyor. Ajansın destekleri eğitimden imalata, altyapıdan kültür ve spora kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor; amaç, yerel potansiyeli kalıcı hale getirmek ve ekonomik dönüşümü hızlandırmak.

Eğitim ve beşeri sermaye yatırımları:

Bölgedeki beşeri sermayeyi güçlendirme yaklaşımı çerçevesinde KUDAKA'nın öncelikleri arasında eğitim yer alıyor. Ajansın desteklediği programlar ve projeler, mesleki eğitimden akademik iş birliklerine kadar çeşitleniyor. Bu alanda hayata geçirilen 60 proje, yerel iş gücünün niteliklerini artırmayı ve uzun vadede istihdamı desteklemeyi hedefliyor.

Altyapı, imalat ve sosyal yatırımların dağılımı:

Fiziki altyapı ve inşaat çalışmaları için ayrılan kaynak en yüksek payı aldı; 316,36 milyon TL ile inşaat ve altyapı yatırımları bölgenin lojistik ve üretim altyapısını güçlendirmeye yönlendirildi. İmalat sanayine yönelik destek ise 42 proje üzerinden sağlandı ve bu alana ayrılan toplam tutar 296,88 milyon TL olarak açıklandı. Bu yatırımlar, yerel üreticilerin rekabet gücünü artırma ve istihdam yaratma amacı taşıyor.

Sosyal yaşamı ve kültürel dinamizmi besleyen projeler de bütçe içinde önemli bir yer tutuyor; kültür, sanat ve spor alanlarına yapılan yatırım hacmi 228,70 milyon TL olarak kaydedildi. Bu tür harcamalar, bölgesel refahın ekonomik altyapı ile dengeli şekilde yükseltilmesine katkı sağlıyor.

KUDAKA yetkilileri, yapılan her yatırımın uzun vadeli bir stratejinin parçası olduğunu vurguluyor. Ajansın açıklamasında, "Kuzeydoğu Anadolu’nun üretken gücünü büyütüyor, kalkınma potansiyelini yarınlara gururla taşıyoruz" ifadelerine yer verilerek, bölgeyi destekleme kararlılığı tekrarlandı.

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUDAKA), 2022 YILINDAN BU YANA BÖLGEDE ÜRETİM, İSTİHDAM VE TOPLUMSAL REFAHI ARTIRMAK AMACIYLA EĞİTİMDEN İMALAT SANAYİSİNE, ALTYAPIDAN KÜLTÜRE KADAR ÇOK SAYIDA SEKTÖRE MİLYONLARCA LİRALIK YATIRIM DESTEĞİ SAĞLADI.