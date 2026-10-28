Dolar 49,8330 +0,10%
Euro 55,4336 +0,13%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.504,64 -0,36%
EUR/USD 1,1127 -0,03%
Brent Petrol 110,99 +1,44%
--°

Yaylacık’ta kirliliğe müdahale: 4 konar göçer çadırı tahliye edildi

Nilüfer Belediyesi, Yaylacık Mahallesi'nde çevre kirliliğine yol açan 4 konar göçer çadırını iş makineleri ve ekiplerle tahliye edip bölgeyi temizledi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:10

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 12:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yaylacık’ta kirliliğe müdahale: 4 konar göçer çadırı tahliye edildi

Nilüfer Belediyesi yaylacık mahallesi'nde temizlik çalışması yürüttü

Nilüfer Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek amacıyla sürdürdüğü çalışmalarda vatandaş ihbarlarını da değerlendirerek adım attı. Son olarak Yaylacık Mahallesi'nde çevreyi olumsuz etkileyen noktalar tespit edildi ve müdahale kararı alındı.

çalışmanın detayları:

Ekipler tarafından alanda yapılan incelemede 4 konar göçer çadırı çevre kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle belirlendi. Bölgedeki olumsuzluğa karşı görev yapan birimler arasında Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlükleri yer aldı; olası aksaklıklara karşı da polis ekipleri destek verdi.

saha tahliye ve temizlik:

İş makinelerinin desteğiyle yürütülen tahliye ve temizlik çalışmalarında çadırlar ile çevrede biriken atıklar toplandı ve kamyonlara yüklendi. Ekiplerin koordineli müdahalesi sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan alan temizlendi ve bölge eski durumuna getirildi.

NİLÜFER BELEDİYESİ, YAYLACIK MAHALLESİ’NDE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE YOL AÇAN 4 KONAR GÖÇER ÇADIRINI...

NİLÜFER BELEDİYESİ, YAYLACIK MAHALLESİ’NDE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE YOL AÇAN 4 KONAR GÖÇER ÇADIRINI KALDIRARAK BÖLGEYİ TEMİZLEDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tekirdağ'da cumhuriyetin 103. yılı resmi törenle anıldı
images

Çanakkale'de cumhuriyet bayramı çelenk töreniyle başladı
images

Birlikten güç doğuyor: Bursa TB'nin 29 ekim mesajı
images

hacivat mahallesine alternatif ulaşım: yeni imar yolu ile trafik rahatlayacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muğla'da Akkaya sahili yağmur sularının sürüklediği kumlarla kullanıma kapandı

Mersin'de kavşakta otomobille çarpışan motosiklette iki kişi hafif yaralandı

Avcılar'da molozların düşmesi sonrası Olga Boz'tan tepki: 'insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı'

Tekirdağ'da cumhuriyetin 103. yılı resmi törenle anıldı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı