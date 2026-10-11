Adıyaman’ın binlerce yıllık izleri gençlerle buluştu

Adıyaman Kız Yurdu'nda kalan öğrenciler, Gelin Tanış Olalım projesi kapsamında kentin köklü geçmişini yerinde görme fırsatı buldu. Gezi programı, gençlerin kültürel mirası tanıması ve yaşadıkları şehre dair farkındalık geliştirmesi amacıyla düzenlendi.

Gezi rotası ve ziyaret edilen noktalar:

Program çerçevesinde öğrenciler, Perre Antik Kenti, Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü ve Nemrut Dağı gibi tarihî ve arkeolojik öneme sahip alanları gezdi. Tarihin izlerini taşıyan bu mekânlarda yapılan keşifler, gençlere kentin binlerce yıllık kültürel zenginliklerini yakından görme imkânı sundu.

Amaç ve gençlere katkısı:

Etkinlik, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yurtta kalan öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimini desteklemek üzere gerçekleştirildi. Öğrenciler, gezide kent tarihi hakkında bilgi edinirken kültürel değerlerle doğrudan bağ kurma şansı elde etti.

Yerinde yapılan gözlemler ve mekânların gezilmesi, gençlerin sadece bilgi edinmesini sağlamadı; aynı zamanda geçmişle bugün arasında bağ kurmalarına yardımcı oldu. Düzenlenen bu tür etkinlikler, yerel mirasın tanıtılması ve genç kuşakların kültürel bilincinin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

ADIYAMAN KIZ YURDU ÖĞRENCİLERİ, "GELİN TANIŞ OLALIM" PROJESİ KAPSAMINDA KENTİN BİNLERCE YILLIK TARİHİNE YOLCULUK YAPTI. PERRE ANTİK KENTİ’NDEN NEMRUT DAĞI’NA UZANAN GEZİDE GENÇLER, ADIYAMAN’IN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINI YERİNDE TANIDI.