Yaz aylarında artış: Aydın'ın ikamet kayıtlarında yabancı nüfus yükselişi

Aydın'da ikamet izniyle yaşayan yabancılar artıyor

Aydın, özellikle yaz aylarında görülen nüfus hareketliliğiyle dikkat çekiyor. Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre; geçici koruma dahil düzensiz ve düzenli göçmen kayıtları çerçevesinde il genelinde farklı ülkelerden gelen yabancıların sayısında yükseliş kaydedildi. İl genelinde 120 farklı ülkeden vatandaşın yaşadığı tespit edildi.

Veriler ne gösteriyor:

Resmi istatistiklere göre 13 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla Aydın'da ikamet izni bulunan yabancı sayısı 10.507 olarak kaydedildi. İki yıllık dönemde meydana gelen değişim incelendiğinde, 15 Ağustos 2024 verilerinde 9.900 olan kayıtlı yabancı sayısının, 13 Ağustos 2026 itibarıyla 607 kişi artışla 10.507'ye ulaştığı ve bunun yüzde 6'lık bir artışa denk geldiği görüldü.

Dağılım ve mevsimsel etkiler:

Aydın'ın tarihi ve doğal çekiciliği, yaz döneminde yerleşim tercihlerini etkileyerek geçici veya kalıcı ikamet kaydı yaptıranların sayısını artırıyor. Veriler, ildeki yabancı nüfusun çok uluslu bir yapıya sahip olduğunu ve turizm ile mevsimsel hareketliliğin kayıtlara yansıdığını işaret ediyor. Bu eğilim, yerel hizmet planlaması açısından önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Suriyelilerin durumu ve oranı:

Geçici koruma statüsündeki Suriyelilerle ilgili kayıtlarda ise 13 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla Aydın'da yaşayan Suriyeli sayısı 6.593 olarak yer aldı. İl nüfusu 1.172.107 kişi olarak belirtilirken, Suriyelilerin il nüfusuna oranı 0,56 şeklinde hesaplandı.

Yetkili birimlerin sağladığı bu veriler, Aydın'daki yabancı yerleşiminin nicel profilini ortaya koyuyor ve önümüzdeki dönemde bölgesel hizmet, altyapı ve planlama kararları için referans oluşturuyor.

ÖZELLİKLE YAZ AYLARINDA NÜFUS ARTIŞI YAŞAYAN AYDIN'DA, İKAMET İZNİ ALAN YABANCILARIN SAYISI SON 2 YILDA YÜZDE 6 ARTARKEN, 2026 TEMMUZ AYINDA İKAMET İZİNLİ YABANCI SAYISI 10 BİN 507 OLDU.