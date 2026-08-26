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Yazlıkçıların sahil kullanımı ve tarlalara girme iddiaları mahallede gerilim yarattı

Mersin Bozyazı Tekmen sakinleri, yaz aylarında artan nüfus nedeniyle sahilde yer işgali ve tarım arazilerinde izinsiz ürün toplanmasından şikâyetçi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yazlıkçıların sahil kullanımı ve tarlalara girme iddiaları mahallede gerilim yarattı

sahilde ve tarlalarda yaşanan iddialar:

Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı Tekmen Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yaz nüfusunun artmasıyla sahil bandı ve yol kenarındaki tarım arazilerinde izinsiz müdahalelerin arttığını söylüyor. Emekle yetiştirilen incir, zeytin, nar ve frenk yemişi gibi ürünlerin bahçe sahiplerinden izin alınmadan toplandığı iddiası, mahallede tepkiye neden oldu.

güvenlik kamerası kayıtları ve bahçe sahibinin tanıklığı:

Doğancılar mevkiindeki bir bahçede yetişen frenk yemişlerinin iki kişi tarafından izinsiz toplandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sırt çantalarıyla gelen iki kişinin bahçe önünde bekledikten sonra çantalarından poşet çıkarıp meyveleri topladığı görülüyor. Bahçe sahibi Tekin Barıt, görüntüleri izlediğinde durumu fark ettiğini belirterek, "Sabahleyin kameramı izlerken iki vatandaşın seramın önünde ayakta beklediğini gördüm. Sırtlarında sırt çantaları var. Daha sonra çantalarından poşetler çıkarıp benim ürünlerimi topladıklarını gördüm. Bizzat kendi güvenlik kameramdan, kendi ürünümü toplarken izledim. Görüntüleri daha sonra fark ettiğim için o anda müdahale edip bu kişileri yakalama gibi bir şansım olmadı" dedi.

sahil kullanımı ve mahalle sakinlerinin tepkisi:

Mahalle sakinleri, tarımsal ürünlerin izinsiz toplanmasının yanı sıra sahil kullanımında da sorunlar yaşandığını ifade ediyor. Bazı site sakinlerinin sahilin belirli bölümlerine şezlong, şemsiye ve duba gibi eşyalar koyarak kendilerine alan oluşturduğunu ve gençlerin denize gitmek istediklerinde "Hangi sitedensiniz?", "Misafir misiniz?" veya "Burada mı oturuyorsunuz?" şeklinde sorularla karşılaştıklarını aktarıyorlar. Tekin Barıt, "Biz kimsenin sahiline, denizine karışmıyoruz. Herkes gelsin, denizimizden faydalansın. Ancak bizim de kendi mahallemizde, kendi sahilimizde denize girmemize kimsenin engel olmaması gerekiyor" sözleriyle tepkiyi özetledi.

Mahalleliler genel olarak sahillerin herkesin ortak kullanım alanı olduğunun altını çiziyor ve emekle yetiştirilen ürünlerin izinsiz toplanmasının son bulmasını talep ediyor. Bahçe sahipleri, ürünlerin hasat dönemlerinde yol kenarlarından ve sahil yakınındaki alanlardan alındığını belirtirken bu durumun hem ekonomik hem de sosyal gerilim yarattığını söylüyorlar.

MERSİN’DE SAHİL KESİMLERİNDEKİ MAHALLE SAKİNLERİ, YAZ AYLARINDA BÖLGEYE GELEN BAZI YAZLIKÇILARIN...

MERSİN’DE SAHİL KESİMLERİNDEKİ MAHALLE SAKİNLERİ, YAZ AYLARINDA BÖLGEYE GELEN BAZI YAZLIKÇILARIN SAHİLDE KENDİLERİNE AİT ALAN OLUŞTURMAYA ÇALIŞTIĞINI VE TARIM ARAZİLERİNDEKİ ÜRÜNLERİ İZİNSİZ TOPLADIĞINI ÖNE SÜREREK TEPKİ GÖSTERDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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