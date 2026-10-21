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Tomarza’da öğrenci güvenliğini öncelikleyen servis şoförleri eğitildi

Tomarza'da servis şoförlerine öğrenci güvenliği, trafik kuralları, çocuk psikolojisi ve acil durum yönetimi eğitimi verildi; eğitimler sürecek.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Tomarza’da öğrenci güvenliğini öncelikleyen servis şoförleri eğitildi

Tomarza'da düzenlenen eğitim programı

Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan servis şoförlerine yönelik bir eğitim programı düzenlendi. Eğitim, Tomarza Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi.

eğitimin içeriği:

Programa katılan şoförlere öğrenci güvenliği, trafik kuralları, çocuk psikolojisi ve acil durum yönetimi konularında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Eğitimler, Tomarza İlçe Emniyet Amirliği ve Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından verildi.

süreklilik ve hedefler:

Verilen bilgilendirmelerde, programın taşımalı eğitimde görev yapan personelin farkındalığını artırmaya ve öğrenci taşımacılığında güvenlik standartlarını yükseltmeye yönelik olduğu belirtildi. Ayrıca eğitimlerin düzenli aralıklarla süreceği ifade edildi.

Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen bu çalışmaların, servis hizmetlerinin güvenliğini güçlendirmeyi ve öğrencilerin günlük ulaşımını daha güvenli hale getirmeyi amaçladığı vurgulandı.

TOMARZA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE, TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDA GÖREV YAPAN SERVİS...

TOMARZA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE, TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDA GÖREV YAPAN SERVİS ŞOFÖRLERİNE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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