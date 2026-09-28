Dolar 48,9773 +0,12%
Euro 55,7197 -0,04%
Bist 12.592,76 -2,38%
Altın Gram 6.538,76 -3,90%
EUR/USD 1,1373 -0,18%
Brent Petrol 100,00 +2,63%
--°

Yediye karşılık öfke: Eskişehir maçının ardından deplasman tuvaletleri tahrip edildi

Eskişehirspor'un Balıkesirspor'u 7-1 yendiği karşılaşma sonrası, misafir tribünündeki bazı taraftarların stadyum tuvaletlerini tahrip ettiği belirlendi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Yediye karşılık öfke: Eskişehir maçının ardından deplasman tuvaletleri tahrip edildi

maçın ardından yaşanan olayların özeti:

TFF 3. Lig 2. Grup 4. hafta maçında Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Eskişehirspor, Balıkesirspor'u 7-1 mağlup etti. Mücadelenin sona ermesinin ardından misafir takım tribününde yer alan bazı Balıkesirspor taraftarlarının stat içindeki alanlara tepki gösterdiği bildirildi.

hasarın tespiti ve zarar gören alanlar:

Stadyum görevlilerinin yaptığı incelemede, deplasman tribünündeki seyirci tuvaletlerinin tahrip edildiği kaydedildi. Yapılan tespitlere göre taraftarların petekleri kırdığı, lavabo taşlarını söktüğü ve musluklara zarar vererek alanı kullanılamaz hale getirdiği görüldü. Bu zararlar nedeniyle bölümün hizmet veremediği belirtildi.

stadyum yönetiminin işlemleri:

Görevliler olay yerinde tutanak tuttu ve stadyum yönetimi, zararın boyutuna ilişkin çalışma başlattı. Yönetim tarafından yapılacak değerlendirme sonrası hasarın belgelenmesi ve gerekli onarım süreçlerinin planlanacağı ifade edildi. Olayla ilgili başka açıklama veya ek bir işlem duyurulana kadar soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

TFF 3. LİG&#039;DE ESKİŞEHİRSPOR&#039;UN SAHASINDA BALIKESİRSPOR&#039;U 7-1 MAĞLUP ETTİĞİ KARŞILAŞMANIN ARDINDAN...

TFF 3. LİG'DE ESKİŞEHİRSPOR'UN SAHASINDA BALIKESİRSPOR'U 7-1 MAĞLUP ETTİĞİ KARŞILAŞMANIN ARDINDAN, MİSAFİR TAKIM TARAFTARLARININ STADYUMDAKİ TUVALETLERE ZARAR VERDİĞİ BELİRLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

malatya'da arazi kavgasında baba ve oğula toplam 50 yıl 3 ay hapis
images

Arkadaşını almaya gelen sürücü indikten sonra düşerek yaşamını yitirdi
images

Uşak'ta kaçak alkol ve tütün operasyonunda ruhsatsız silahlar da bulundu
images

Koyun Adası'nda karaya oturan yelkenliden iki kişi helikopterle kurtarıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gölbaşı'nda okul etkinlikleriyle 23 bin 4 süt dağıtımı yapıldı

Arkadaşını almaya gelen sürücü indikten sonra düşerek yaşamını yitirdi

Uşak'ta kaçak alkol ve tütün operasyonunda ruhsatsız silahlar da bulundu

Koyun Adası'nda karaya oturan yelkenliden iki kişi helikopterle kurtarıldı

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi