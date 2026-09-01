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Yeni adli yıl bolu'da çelenk töreniyle açıldı, Bolu Barosu adalet çağrısı yaptı

Bolu'da 2026-2027 adli yılı, Anıtpark'ta Atatürk Anıtı önünde yapılan çelenk sunma töreniyle açıldı; Bolu Barosu Başkanı Sinan Barut adalet vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:05

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Yeni adli yıl bolu'da çelenk töreniyle açıldı, Bolu Barosu adalet çağrısı yaptı

Yeni adli yıl bolu'da çelenk töreniyle açıldı, Bolu Barosu adalet çağrısı yaptı

Bolu'da 2026-2027 adli yılı, Anıtpark'ta bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle resmen başladı. Törene Bolu Barosu Başkanı Sinan Barut ve baroya bağlı çok sayıda avukat katıldı.

Törenin ayrıntıları:

Program, anıta çelenk sunulmasının ardından yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü. Katılımcılar törende düzen içinde yer alarak yeni adli yılın açılışını gerçekleştirdi.

Barodan açıklama:

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Sinan Barut, adaletin önemine vurgu yaptı ve meslektaşlarına ile basın mensuplarına seslendi. Barut, kürsüde şu ifadeleri kullandı: "Bolu Barosu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2026-2027 adli yılın ülkemize, milletimize, yargı camiamıza ve her şeyden önemlisi adalet arayan bütün yurttaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum"

Yapılan konuşmanın ardından yeni adli yıl açılış programı sona erdi ve katılımcılar tören alanından ayrıldı.

BOLU BAROSU BAŞKANI SİNAN BARUT, YENİ ADLİ YILIN ADALET ARAYAN TÜM VATANDAŞLARA HAYIRLI OLMASINI...

BOLU BAROSU BAŞKANI SİNAN BARUT, YENİ ADLİ YILIN ADALET ARAYAN TÜM VATANDAŞLARA HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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