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Yeni alternatif bulvar Karaköprü ile şehir hastanesine ulaşımı kolaylaştırıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nı asfaltlayarak Karaköprü ile şehir hastanesi arasında 1,5 km'lik alternatif ulaşım sağladı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 21:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Yeni alternatif bulvar Karaköprü ile şehir hastanesine ulaşımı kolaylaştırıyor

Asfalt çalışması tamamlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü ilçesindeki Doğukent ve Güzelyurt mahallelerini kapsayan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yürütülen asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Çalışmayı gerçekleştiren Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri bulvarı ulaşıma açtı.

Çalışmanın kapsamı:

Bulvar, yaklaşık bir buçuk kilometre uzunluğunda ve 35 metre genişliğinde düzenlendi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Karaköprü ile Şanlıurfa Şehir Hastanesi arasında alternatif bir ulaşım güzergâhı oluşturacak; hedef, hastaneye erişimi kolaylaştırmak ve trafik yoğunluğunu azaltmaktır.

Yerel temsilcinin değerlendirmesi:

Karaköprü Doğukent Mahallesi Muhtarı Fethi Doğan, yürütülen çalışmalar dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve emeği geçen personele teşekkür etti. Doğan, yeni bulvarın günlük ulaşımı rahatlatacağını vurguladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla yol yapım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

BÜYÜKŞEHİR’DEN KARAKÖPRÜ’YE YENİ ALTERNATİF BULVAR

BÜYÜKŞEHİR’DEN KARAKÖPRÜ’YE YENİ ALTERNATİF BULVAR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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