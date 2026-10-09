Altyapıdan okullara Babadağ'da kapsamlı saha çalışması

Babadağ'da altyapı ve çevre düzenlemeleri değerlendirildi

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde sürdürülen altyapı, üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme sırasında yürütülen uygulamaların son durumu ve ihtiyaç duyulan noktalar hakkında teknik ekiplerden bilgi alındı.

yürütülen çalışmalar:

İlçenin farklı noktalarında devam eden çalışmalarda betonlama, mazgal yapımı, korkuluk montajı ve boyama işlemleri gerçekleştiriliyor. Ekipler, kazılan yolların yeniden düzenlenmesi ve gerekli alanlarda fiziksel iyileştirmeler yapılması için planlı şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca belediye ekipleri, ilçe genelindeki okullarda tespit edilen ihtiyaçlara yönelik düzenlemeleri de uyguluyor; bu kapsamda okul çevresi ve altyapı iyileştirmeleri öncelikli olarak ele alınıyor.

belediyenin hizmet yaklaşımı:

Çalışmaların amacının vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak olduğu vurgulanıyor. İnceleme sırasında alınan bilgiler, saha tespitleriyle örtüştürüldü ve eksik kalan noktaların kısa süre içinde giderilmesine yönelik adımlar planlandı.

"İlçemiz için çalışıyor, hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyoruz"

Başkan Kumral, yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, ekiplerin tespit edilen ihtiyaçlara öncelik vererek çalıştığını ifade etti. Belediyenin saha faaliyetleri, öncelikli altyapı ihtiyaçlarından başlayarak kademeli olarak tamamlanıyor.

BABADAĞ BELEDİYE BAŞKANI MURAT KUMRAL, FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN İLÇE GENELİNDE SÜRDÜRÜLEN ALTYAPI, ÜSTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.