Hakan Kutlu resmen Sarıyer'de

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu'yu getirdi. Kulüpte daha önce görev yapan teknik direktör Umut Eskiköy'ün istifasının ardından yönetim, tecrübeli çalıştırıcı ile anlaşma sağladı.

imza töreni ve kulübün mesajı:

Başkan Ahmet Emre Yaldız'ın katıldığı imza töreninde 54 yaşındaki teknik adam sözleşmeyi imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Sarıyer ailesinin yeni teknik direktörü karşıladığı ve Hakan hocaya başarı dilekleri iletildi.

ligdeki tablo ve öncelikler:

Trendyol 1. Lig'de 15. hafta geride kalırken Sarıyer, 17 puan ile 14. sırada yer alıyor. Yönetim ve taraftarlar, Kutlu ile birlikte takımın puanlarını yükselterek ligde daha üst sıralara çıkmasını hedefliyor.

TRENDYOL 1. LİG EKİBİ SARIYER, TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE HAKAN KUTLU'YU GETİRDİ